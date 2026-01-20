高雄30商圈熱鬧辦年貨　烏魚子降1成！「馬年小紅包」連發27場

▲高雄30商圈熱鬧辦年貨，春節強檔活動全面展開。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

迎接馬年新春，「2026高雄過好年」於今（20）日正式啟動，高雄市經發局聯手全市30大商圈，打造最熱鬧的年節消費盛會。眾所期待的「馬年小紅包」也將於31日在三鳳中街年貨大街打頭陣發放，預計將有27場發放活動。

高雄市經發局長廖泰翔表示，商圈是城市商業活力的重要指標，市府近年持續從軟硬體著手優化商圈環境，2025年底完成中央公園商圈玉竹街市容轉型，打造更友善的人本步行空間，吸引青年創業進駐；2026年也將持續優化三鳳中街、新堀江等商圈，要讓高雄商圈從春節到寒假熱力不斷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲各商圈推出特色物產與人氣商品。（圖／記者許宥孺翻攝）



三鳳中街商店街區管理委員會理事長伍進昌表示，三鳳中街是高雄市規模最大的南北貨銷售中心，涵蓋傳統南北貨、年節食材與創意伴手禮，一站式滿足市民所有年節採買需求，物美價廉，今年干貝約漲價2成，烏魚子價格則下調1成，其他香菇、堅果類等年貨商品價格持穩；過好年行銷活動雖然從1月31日開始，近日已出現購買人潮。

▲青年家具街與鳥松家具街搶攻年前除舊佈新商機。（圖／記者許宥孺翻攝）



今年活動首度結合青年家具街與鳥松家具街，於1月19日至1月23日在市府四維行政中心中庭設置「高雄過好年」家具展區，搶攻年前除舊佈新商機。展區以聯合展示形式呈現多元家具風格，並推出互動體驗，闖關後可獲得枕頭買一送一優惠券及家具折扣優惠等多項好禮，邀請市民「馬上換新居」。

經發局表示，「2026高雄過好年」活動將從1月31日於三鳳中街起跑，一路延續至2月14日，期間將有27場「馬年小紅包」發放活動，各商圈更結合春聯拓印、創意DIY手作及精彩的舞台表演。

▼高雄30商圈熱鬧辦年貨，「馬年小紅包」連發27場。（圖／經發局提供）

