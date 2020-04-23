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快訊／韓國瑜疫調敦睦24人　國防部：官兵接到電話認為他們不是合格人員

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記者陶本和／台北報導

近日敦睦軍艦爆發群聚染事件，為釐清疫情資訊，截至23日上午仍有24名官兵拒絕接受高雄市衛生局電話疫調一事。國防部23日下午記者會上，軍政副部長張哲平表示，有些官兵接到電話，認為對方不是合格疫調人員，所以就不回答，不敢講話，後來海軍做宣導且也跟市政府協調，有慢慢改善。

高雄市衛生局自20日開始，針對設籍於高雄市的366名官兵、實習生進行疫調，一連疫調3天，至今還是有24名官兵拒絕疫調。高雄市長韓國瑜在23日上午記者會中下最後通牒：「截至23日下午5點，24名官兵若再不配合進行疫調，將會依《傳染病防治法》相關法條進行開罰。」

不過開罰時間還沒有到，高雄市新聞局長鄭照新就證實，「24名官兵已全數接受疫調」。鄭照新表示，高雄市民有知的權利，這也是高雄市政府堅持對磐石艦上的官兵全面做疫調的原因，也非常感謝海軍願意配合協調。

對此，張哲平表示，當知道這件事時，有進行調查，有些官兵接到電話，認為對方不是合格疫調人員，所以就不回答，不敢講話，後來海軍有做宣導。

此外，軍方也跟市政府協調，狀況有慢慢改善，在盡量溝通協調後，每一位官兵同仁都接受疫調，全力配合。

▲▼國防部召開記者會。（圖／記者陶本和攝）

▲國防部召開記者會。（圖／記者陶本和攝）

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