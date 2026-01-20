快訊／台南驚險車禍！拖板車輾壓機車　騎士右腿慘卡輪下

▲台南市歸仁區中山路一段20日下午發生拖板車與機車事故，女騎士右大腿遭輪胎壓住，消防人員到場搶救。（民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南市歸仁區20日下午發生一起嚴重交通事故，一輛拖板車與機車發生碰撞，造成機車騎士右大腿遭拖板車輪胎壓住，一度動彈不得，消防局獲報後立即派遣多單位前往搶救，歷經約1小時搶救，年約40歲的女傷者於下午3時3分成功脫困送醫救治，車禍發生原因及相關肇責由歸仁分局調查處理中。

消防局指出，20日下午1時47分，119勤務中心接獲通報，歸仁區中山路一段46號前發生車禍事故，初步回報有1人遭壓在輪胎下，情況危急，立即出動7車、16人前往救援。

消防人員於下午1時54分抵達現場，確認為拖板車與機車發生事故，患者（女，姓不詳，約40歲），右大腿整個卡在拖板車輪下，無法自行脫身，機車車頭嚴重毀損，地上血跡斑斑。經搶救脫困時意識不清，對痛有反應，給予緊急救護，後送成大醫院。

考量受困情形嚴重，消防局於下午2時28分再加派特搜及復興分隊到場，運用專業器材進行撐舉與脫困作業，在確保傷者安全的前提下，逐步排除壓力點，最終於下午3時3分許，成功將傷者救出。傷者脫困後即由救護人員接手以救護車送醫。歸仁分局警方已介入釐清事故發生原因，並提醒用路人行經大型車輛時務必保持安全距離，以降低事故風險。