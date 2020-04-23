快訊／誰核定敦睦出航？　國防部直接公布公文！馬英九時期也曝光

記者陶本和／台北報導

針對敦睦艦隊到底是誰核定？國防部23日舉行記者會時，直接公布國防部長嚴德發核定的公文。同時，國防部也公布前總統馬英九任內，敦睦艦隊出航時，由前部長嚴明等人核定的公文。

國防部長嚴德發4月21日在記者會對外說明，此次敦睦遠航由他與參謀總長黃曙光共同決定，也曾在2月19日向總統蔡英文報告，當時蔡英文表示尊重。

嚴德發表示，敦睦遠航之前都作了非常嚴密的評估，與參謀總長、海軍司令都作了討論，原預計要去的地方更多、海上航程更遠，經評估戰訓與防疫，且不能放棄任務，決定選擇這次的規劃案，而帛琉是零確診，達到戰訓與學生實務的目的，因此，他與黃曙光共同決定，調整修訂後執行，且2月19日曾透過軍事會談向蔡英文報告，蔡英文表示尊重。

至於「尊重」是什麼意思，蔡英文4月22日也在總統府發表談話時表示，「已經做成的決定，總統就應該是予以尊重」。

對於外界不斷質疑到底是誰決定敦睦艦隊此次的行動，國防部在今天下午的記者會也直接公布嚴德發核定的公文，同時也將馬英九執政時代核定的公文拿出來比對，證明都是由國防部長核定。

▲國防部公布國防部長嚴德發核定敦睦艦隊出航的公文。（圖／記者陶本和攝）



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