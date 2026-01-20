　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬克宏拒入和平理事會　川普威脅「課200%關稅」還酸：他快下台了

▲▼12月7日，法國總統馬克宏歡迎美國總統當選人川普抵達愛麗舍宮（Elysee Palace）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 川普揚言對法國紅酒及香檳課徵高額關稅。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普19日語出驚人，揚言若法國總統馬克宏拒絕加入他提出的「和平理事會」，將對法國紅酒及香檳課徵200%關稅。

綜合《彭博》等外媒，當記者問及馬克宏表態不會加入一事時，川普回答，「他說的嗎？反正沒人希望他加入，因為他很快就要下台了」，接著出言威脅，「我會對他的紅酒和香檳課200%關稅，他就會加入了，但他不一定要加入。」

川普隨後在自家社群平台Truth Social公開馬克宏傳給他的訊息截圖，其中部分內容寫道，「我的朋友，我們在敘利亞問題上完全一致。我們在伊朗能夠取得重大成就。我不理解你在格陵蘭問題上做什麼。」

據美媒Politico此前報導，馬克宏辦公室19日聲明表示，他婉拒的主因是擔憂理事會職權範圍遠超過加薩走廊過渡治理範疇，恐怕削弱聯合國既有框架。法國外交部長巴霍（Jean-Noël Barrot）更直言，理事會章程賦予主席「非常廣泛的權力」，包括批准成員資格、選定繼任者及否決多數成員決議，「這與《聯合國憲章》相距甚遠。」

川普最初於去年9月宣布加薩停火計畫時提出和平理事會構想，但上周寄給各國領袖的邀請函顯示，理事會職權已擴大至解決全球衝突。《路透》取得的草案顯示，美方還要求約60個受邀國家，若要取得超過3年的長期會員資格，需繳交10億美元會費。

►普丁獲邀惹議！川普「和平理事會」踢鐵板　馬克宏拒參加

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 1372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
馬克宏拒入和平理事會　川普威脅「課200%關稅」還酸：他快下
Threads正妹揪夜唱！台中男赴約驚見「屠龍騎士」崩潰：脫
被RAIN點名「為什麼不跳？」聽障粉絲還原真相…天王用繁體中
2台灣遊客年齡曝　手機曾發布「強烈撞擊通報」
賓賓哥慘賠700萬　宣布暫停直播

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

2台灣人失聯！阿蘇火山口曾傳「砰」一聲　起飛前直升機檢查正常

馬克宏拒入和平理事會　川普威脅「課200%關稅」還酸：他快下台了

阿蘇直升機失聯！手機曾發布「強烈撞擊通報」　2台灣人年齡曝光

尤金妮公主「決裂安德魯王子」！淫魔案成父女翻臉關鍵

快訊／熊本阿蘇火山觀光直升機失聯！　機上載2台灣乘客

亞馬遜隱世部落現身　2.1公尺巨箭「射穿胸腹」探險隊驚恐逃命

川普嗆奪格陵蘭！加拿大擬「與北約共同軍演」　NORAD軍機已進駐

警告歐盟勿報復「格陵蘭關稅」！　美財長：維京群島也是買來的

搶匪踢鐵板！田徑女街頭自拍被奪手機　瞬間神速追回：惹錯人了

金正恩怒了「當眾開除內閣副總理」！砲轟官員無能又消極

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

蘆洲蔥油餅夫妻慘死客廳血泊　37刀狠弒雙親！母親頭都凹了　啃老毒蟲正面曝光

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

西班牙高鐵對撞上修至39死！列車4天前才檢查　筆直路段竟脫軌

美短貓睡覺變「直挺挺海參」　超長一條趴床上還記得收手手

大白熊犬剪指甲超乖不反抗　淡定交出手手：這有什麼難的

2台灣人失聯！阿蘇火山口曾傳「砰」一聲　起飛前直升機檢查正常

馬克宏拒入和平理事會　川普威脅「課200%關稅」還酸：他快下台了

阿蘇直升機失聯！手機曾發布「強烈撞擊通報」　2台灣人年齡曝光

尤金妮公主「決裂安德魯王子」！淫魔案成父女翻臉關鍵

快訊／熊本阿蘇火山觀光直升機失聯！　機上載2台灣乘客

亞馬遜隱世部落現身　2.1公尺巨箭「射穿胸腹」探險隊驚恐逃命

川普嗆奪格陵蘭！加拿大擬「與北約共同軍演」　NORAD軍機已進駐

警告歐盟勿報復「格陵蘭關稅」！　美財長：維京群島也是買來的

搶匪踢鐵板！田徑女街頭自拍被奪手機　瞬間神速追回：惹錯人了

金正恩怒了「當眾開除內閣副總理」！砲轟官員無能又消極

2台灣人失聯！阿蘇火山口曾傳「砰」一聲　起飛前直升機檢查正常

女童急性心肌炎昏迷亡！B19病毒曾轟動全台　恐怖奪命史曝

藍營認罷免「狂抄連署」盼跟受害綠委和解　綠營：絕不容許偽造文書

放學路更安全　雲林推LED背心守護自行車學生

中國財政部連發貸款貼息政策　擴內需促投資

店員SSS級！日本人做「台灣超商攻略」超狂　網長知識：連我都不知

漢堡王「加碼優惠券」來了　6款套餐58折起再送雞塊

勇士最大危機！　「士官長」巴特勒右膝重創退場

地緣政治風險、美期中選舉　元大期：今年市場波動度不亞於去年

免費午餐結束？ChatGPT預計開始投放廣告　OpenAI力拚千億美元營收轉型

【不要那麼早嫁啦】女兒上台抽捧花　爸爸狂搖頭：抽中哭給大家看XD

國際熱門新聞

24歲正妹大方認「有2個老公」　3人行生活曝

即／阿蘇火山直升機失聯　機上載2台灣乘客

結婚19年才知老公是親哥！她崩潰「我非常愛他」

美媒：台積電的美國時刻來臨　台灣矽盾將逐漸瓦解

他遇亞馬遜部落　2.1M巨箭射穿胸腹

即／高市再提「台灣有事」　23日解散眾議院

台北飛關西！　捷星日本186人客機緊急降落

阿蘇直升機失聯　手機曾發強烈撞擊通報

日本再發大雪警報：非必要勿外出

想放鬆結果更累　空服員曝飛行飲料大地雷

高市豪賭政治生命　暗示「選輸就下台」

野豬「脫北」遊盪南韓！　2個月後就地正法

富士山封山又被偷爬！中國男跌傷求救惹怒日網

偷吃被撞見　人妻把兒子推下樓摔死

更多熱門

相關新聞

大型機械廠看旺2026　中小傳產悲觀吐看衰理由：協力廠已消失

大型機械廠看旺2026　中小傳產悲觀吐看衰理由：協力廠已消失

「終於跟日韓站在同一起跑線。」台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長陳紳騰在15％關稅宣布的第一時間就大讚談判成績，工具機業者們20日還北上與總統賴清德座談。此次台美對等關稅談判結果，受惠最大的當然是傳產族群。

加國擬與北約共同軍演　NORAD軍機駐格陵蘭

加國擬與北約共同軍演　NORAD軍機駐格陵蘭

警告歐盟勿報復　美財長：維京群島也是買來的

警告歐盟勿報復　美財長：維京群島也是買來的

台股破3萬1「這2檔慘跌停」　東方神秘力量發威了！

台股破3萬1「這2檔慘跌停」　東方神秘力量發威了！

核彈級報復　歐盟反脅迫工具是什麼？

核彈級報復　歐盟反脅迫工具是什麼？

關鍵字：

川普馬克宏關稅和平理事會法國

讀者迴響

熱門新聞

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

24歲正妹大方認「有2個老公」　3人行生活曝

插畫家蓋彼發「詭異動畫」　脫褲開腿讓粉絲不安

獨／夫妻25元蔥油餅養大逆子卻慘死！　侄曝嫌月拿4萬

長子：貝克漢一家全是演的

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

開幕不到2年！海線百坪牛排館突歇業　在地：吃一次嚇到

即／阿蘇火山直升機失聯　機上載2台灣乘客

大寒「陰邪之日」　6禁忌一次看

台美關稅最後談判！　3產品類別曝光

結婚19年才知老公是親哥！她崩潰「我非常愛他」

低軌衛星飆股金寶、兆赫明起「抓去關」　上市櫃5檔處置股一文看

教師下周上街抗議　鄭英耀冷回一句話惹怒教團

台灣注意　專家：菲律賓海板塊可能規模8地震

更多

最夯影音

更多
A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD
蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面