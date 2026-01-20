馬克宏拒入和平理事會　川普威脅「課200%關稅」還酸：他快下台了

▲ 川普揚言對法國紅酒及香檳課徵高額關稅。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普19日語出驚人，揚言若法國總統馬克宏拒絕加入他提出的「和平理事會」，將對法國紅酒及香檳課徵200%關稅。

綜合《彭博》等外媒，當記者問及馬克宏表態不會加入一事時，川普回答，「他說的嗎？反正沒人希望他加入，因為他很快就要下台了」，接著出言威脅，「我會對他的紅酒和香檳課200%關稅，他就會加入了，但他不一定要加入。」

川普隨後在自家社群平台Truth Social公開馬克宏傳給他的訊息截圖，其中部分內容寫道，「我的朋友，我們在敘利亞問題上完全一致。我們在伊朗能夠取得重大成就。我不理解你在格陵蘭問題上做什麼。」

據美媒Politico此前報導，馬克宏辦公室19日聲明表示，他婉拒的主因是擔憂理事會職權範圍遠超過加薩走廊過渡治理範疇，恐怕削弱聯合國既有框架。法國外交部長巴霍（Jean-Noël Barrot）更直言，理事會章程賦予主席「非常廣泛的權力」，包括批准成員資格、選定繼任者及否決多數成員決議，「這與《聯合國憲章》相距甚遠。」

川普最初於去年9月宣布加薩停火計畫時提出和平理事會構想，但上周寄給各國領袖的邀請函顯示，理事會職權已擴大至解決全球衝突。《路透》取得的草案顯示，美方還要求約60個受邀國家，若要取得超過3年的長期會員資格，需繳交10億美元會費。

