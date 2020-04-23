快訊／國防部公布敦睦艦隊航行足跡　3月12日駛抵帛琉停留3天

記者林銘翰／台北報導

國軍敦睦艦隊爆發群聚感染，23日再添一名確診病例，累計迄今有29人確診。國防部23日下午4時30分再舉行記者會，清楚說明敦睦艦隊航行足跡。

國防部副部長張哲平表示，艦隊於3月5日遊海軍左營軍港啟航，12日駛抵帛琉，短暫停留3天後，於15日駛離帛琉，最後在4月9日返抵左營軍港。

張哲平說明，14日上午在實施早點名後架設梯口檢小組登艦，上午7點30分聯檢小組完成登艦，於8點30分完成聯檢作業，下午2點30分舉行結訓典禮預演，15日上午正式舉行結訓典禮，下午2點開放人員分批休假。

張哲平說，4月14日確實曾有官兵離艦，不過是屬於艦隊官兵的外膳假，管制計畫都非常明確，所有休假人員與外膳人員都按表操課，只要在聯合檢查完畢後，人員就可以依計畫實施休假，不需要向誰請示。

今日記者會的國防部官員，包括軍政副部長張哲平上將、督察長室軍督處長胡瑞訓少將、發言人史順文少將、政戰局長簡士偉中將、軍醫局長陳建同中將、法律司長沈世偉少將、人次室人才培育處長夏德宇少將。

在懲處方面，包括國防部長嚴德發自請處分、海軍司令劉志斌自請處分，海軍艦隊指揮官高嘉濱、敦睦支隊長陳道輝調離現職。

▲國防部公布敦睦艦隊航行足跡。（圖／記者陶本和攝）

國防部公布敦睦艦隊足跡表：

3/5 左營軍港啟航

3/12 抵帛琉

3/15 離開帛琉

4/9 抵左營軍港

4/14 早點名後架設梯口檢小組登艦

0730 聯檢小組登艦

0830 完成聯檢作業

1430 結訓典禮預演

4/15 0900結訓典禮

1400人員分批休假

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