　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今大寒「陰邪之日」　6禁忌一次看

▲▼冬天,寒流,冷空氣,低溫,降溫,冷高壓,禦寒,冷氣團。（圖／記者林敬旻攝）

▲大寒天氣寒冷。（示意圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

今天是24節氣的「大寒」，清水孟國際塔羅小孟老師表示，大寒的寒在中醫裡稱為「陰邪」，6大禁忌像是避免激烈運動，不宜太早外出；此外，可多吃龍眼、黑芝麻、山藥、核桃。

小孟老師說，大寒是24節氣中最後一個節氣，同時也代表最寒冷的時節已經到來，過了大寒就是「春分」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

►大寒養生旺運

1、喝粥喝熱湯

大寒的寒在中醫裡稱為「陰邪」，在寒冷的節氣之中，用熱湯可補身體，建議可以喝粥，不僅養胃還能讓身體暖。若用羊肉、豬大骨、烏骨雞、鱔魚來熬煮成湯，能旺氣血使精力旺盛，外出也不怕寒冷。

2、多吃龍眼、黑芝麻、山藥、核桃

大寒天多吃龍眼、黑芝麻、山藥、核桃能讓身體暖和抗寒，還能避免寒氣滲入骨頭，造成骨頭痠痛。

3、睡前泡澡

外出回家的人，可在大寒天裡睡前泡熱水澡，能讓筋骨舒緩，還能活絡筋骨，避免冷冬造成骨頭過度僵硬。

4、大寒大多與農曆年接近

因此古代人開始在這個日子採買年貨、春節禮品，準備祭祀祖先物品，購買春聯與新衣物，也代表年末。

5、古人會以大寒來預測下一年會如何

如大寒氣候的變化，預測來年雨水及糧食豐收情況，便於及早安排農事，因此有以下判斷諺語：「大寒天若雨，正二三月雨水多」 、「大寒見三白，農民衣食足」（見三白就是下雪）、「大寒不寒，人馬不安」、「大寒白雪定豐年」、「大寒無風伏乾旱」。

►大寒禁忌

1、切忌食生冷食物

吃太多冰冷食物容易手腳冰冷，寒氣太重，也容易引發頭痛、氣血不順。

2、大寒不宜過早外出

大寒天氣寒冷，一些長輩年紀大的人若太早出門，心血管收縮比較不舒服，當日需早起者建議要多穿衣服。

3、忌激烈運動

大寒天氣較寒，過度跑步運動，容易導致心血管收縮劇烈。此外，大量出汗也容易使皮膚毛孔打開，若不慎被寒氣入侵，容易感冒身體不適。老人也容易有心血管疾病發生，因此大寒應避開過量運動。

4、注意睡覺時間

俗話說「秋冬養陰」，而一天晚間9時就是陰氣開始。因此大寒後最好早睡晚起，睡眠時間長才能補足精氣，讓身體不斷活化。

5、少喝酒

大寒天喝酒容易有短暫發熱感，但等熱感消退時，體溫會極速下降，輕者感冒，重者容易使人失溫猝死。

6、暖氣不宜過強

有在使用暖氣的朋友，不宜在大寒節氣裡開過強，以免皮膚乾燥，導致乾癢傷害角質層。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 3418 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
資生堂千金拚了！打造「芭比腰」半年動刀2次 激縮6吋S曲線全
估剩6℃！　最冷時刻要來了
淡水25歲汽修工騎車「直撞左轉車」　頭部重創亡
結婚19年才知老公是親哥！她崩潰「我非常愛他」...2人決定
讀名校是「特權」？她考上北一女才驚覺：全班只有我爸是工人
日媒回顧WBC經典戰役　台灣「攻守跑三拍子」被點名
今「大寒」！　4生肖翻身起飛
林宸佑也會怕！被聲押馬上乖乖　直播抖內金流藏玄機

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

外送平台對帳單曝光　老闆哭了「飯捲一根淨利1塊」

估剩6℃！　最冷時刻要來了

今大寒「陰邪之日」　6禁忌一次看

賴清德「過往暖舉」曝　台大醫：他從不為自己辯白　

讀名校是「特權」？她考上北一女才驚覺：全班只有我爸是工人

鄧佳華有新身分！宣布拿到「街頭藝人」證照　表演項目曝光

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

挑戰寒流！　這波冷很久

台灣注意　專家：菲律賓海板塊可能規模8地震

《黑白大廚2》帥名廚解扣秀胸肌　意外撞臉羅時豐

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

蘆洲蔥油餅夫妻慘死客廳血泊　37刀狠弒雙親！母親頭都凹了　啃老毒蟲正面曝光

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

西班牙高鐵對撞上修至39死！列車4天前才檢查　筆直路段竟脫軌

美短貓睡覺變「直挺挺海參」　超長一條趴床上還記得收手手

大白熊犬剪指甲超乖不反抗　淡定交出手手：這有什麼難的

外送平台對帳單曝光　老闆哭了「飯捲一根淨利1塊」

估剩6℃！　最冷時刻要來了

今大寒「陰邪之日」　6禁忌一次看

賴清德「過往暖舉」曝　台大醫：他從不為自己辯白　

讀名校是「特權」？她考上北一女才驚覺：全班只有我爸是工人

鄧佳華有新身分！宣布拿到「街頭藝人」證照　表演項目曝光

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

挑戰寒流！　這波冷很久

台灣注意　專家：菲律賓海板塊可能規模8地震

《黑白大廚2》帥名廚解扣秀胸肌　意外撞臉羅時豐

22歲溫班亞瑪站上全明星先發　躋身馬刺傳奇行列

女團成員「請假考學測」卻在上海出道！惹火粉絲：沒貢獻還佔名額

LIVE／台美關稅談定15%！行政院今早記者會　鄭麗君親自說明

道奇帕赫斯不打WBC　退出古巴隊專注大聯盟2026賽季

格陵蘭局勢升溫！芬蘭防長表態「維持派駐」　德國、挪威撤軍

候診單深不見底！每年「2時段」是感冒高峰　醫無奈揭原因

百億美元國家融資保證　九大行庫將組「國家隊」

獄中完婚卻被放生！婚後1年等不到妻探視...在監夫心寒提告恢單

微軟Copilot測試「Real Talk」模式　AI不再只會官腔回答

「第6代TOYOTA RAV4」歐洲售價不便宜！油電雙動力開始接單

【孤獨的背影】胖貓喬好位置等拍屁屁...結果阿嬤沒看到XD

生活熱門新聞

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

快訊／4縣市大雨特報　越晚越冷最低溫時間曝

命理師示警2026火上加火！5大變數浮現

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

台灣注意　專家：菲律賓海板塊可能規模8地震

被點名別高估自己　國民黨回應變聰明了

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

濕冷大寒1字頭凍3天

即／醫護界驚世夫妻　隱瞞疫情挨罰12萬

讀名校是特權？她考上北一女驚：只有我爸是工人

男生會意淫「女友的正妹閨蜜嗎？」　大票老司機曝真實想法

挑戰寒流！　這波冷很久

一上高鐵座位有人了　網見她1舉動傻眼

更多熱門

相關新聞

1月20日星座運勢／射手甜蜜討好

1月20日星座運勢／射手甜蜜討好

小孟老師每日星座運勢解析，1月20日如下：

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

濕冷大寒1字頭凍3天

濕冷大寒1字頭凍3天

「大寒」3生肖絕地反攻

「大寒」3生肖絕地反攻

1月19日星座運勢／水瓶座桃花降臨

1月19日星座運勢／水瓶座桃花降臨

關鍵字：

大寒小孟老師

讀者迴響

熱門新聞

24歲正妹大方認「有2個老公」　3人行生活曝

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

低軌衛星飆股金寶、兆赫明起「抓去關」　上市櫃5檔處置股一文看

蘆洲夫妻慘死　兒認被打罵到大早想殺人

快訊／4縣市大雨特報　越晚越冷最低溫時間曝

結婚19年才知老公是親哥！她崩潰「我非常愛他」

教師下周上街抗議　鄭英耀冷回一句話惹怒教團

鴻準子公司擬「出清群創」！先賣近4萬張賺6.6億　再賣5萬餘張

命理師示警2026火上加火！5大變數浮現

台美關稅最後談判！　3產品類別曝光

前最美檢座曝「要帶入棺材的秘密」

台北大地主過世44年　1.4億土地充公

蔥油餅夫妻雙亡「永久歇業」　網刷一排道不捨

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

美媒：台積電的美國時刻來臨　台灣矽盾將逐漸瓦解

更多

最夯影音

更多
A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD
蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面