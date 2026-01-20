今大寒「陰邪之日」　6禁忌一次看

▲大寒天氣寒冷。（示意圖／資料照／記者林敬旻攝）



記者陳俊宏／綜合報導

今天是24節氣的「大寒」，清水孟國際塔羅小孟老師表示，大寒的寒在中醫裡稱為「陰邪」，6大禁忌像是避免激烈運動，不宜太早外出；此外，可多吃龍眼、黑芝麻、山藥、核桃。

小孟老師說，大寒是24節氣中最後一個節氣，同時也代表最寒冷的時節已經到來，過了大寒就是「春分」。

►大寒養生旺運

1、喝粥喝熱湯

大寒的寒在中醫裡稱為「陰邪」，在寒冷的節氣之中，用熱湯可補身體，建議可以喝粥，不僅養胃還能讓身體暖。若用羊肉、豬大骨、烏骨雞、鱔魚來熬煮成湯，能旺氣血使精力旺盛，外出也不怕寒冷。

2、多吃龍眼、黑芝麻、山藥、核桃

大寒天多吃龍眼、黑芝麻、山藥、核桃能讓身體暖和抗寒，還能避免寒氣滲入骨頭，造成骨頭痠痛。

3、睡前泡澡

外出回家的人，可在大寒天裡睡前泡熱水澡，能讓筋骨舒緩，還能活絡筋骨，避免冷冬造成骨頭過度僵硬。

4、大寒大多與農曆年接近

因此古代人開始在這個日子採買年貨、春節禮品，準備祭祀祖先物品，購買春聯與新衣物，也代表年末。

5、古人會以大寒來預測下一年會如何

如大寒氣候的變化，預測來年雨水及糧食豐收情況，便於及早安排農事，因此有以下判斷諺語：「大寒天若雨，正二三月雨水多」 、「大寒見三白，農民衣食足」（見三白就是下雪）、「大寒不寒，人馬不安」、「大寒白雪定豐年」、「大寒無風伏乾旱」。

►大寒禁忌

1、切忌食生冷食物

吃太多冰冷食物容易手腳冰冷，寒氣太重，也容易引發頭痛、氣血不順。

2、大寒不宜過早外出

大寒天氣寒冷，一些長輩年紀大的人若太早出門，心血管收縮比較不舒服，當日需早起者建議要多穿衣服。

3、忌激烈運動

大寒天氣較寒，過度跑步運動，容易導致心血管收縮劇烈。此外，大量出汗也容易使皮膚毛孔打開，若不慎被寒氣入侵，容易感冒身體不適。老人也容易有心血管疾病發生，因此大寒應避開過量運動。

4、注意睡覺時間

俗話說「秋冬養陰」，而一天晚間9時就是陰氣開始。因此大寒後最好早睡晚起，睡眠時間長才能補足精氣，讓身體不斷活化。

5、少喝酒

大寒天喝酒容易有短暫發熱感，但等熱感消退時，體溫會極速下降，輕者感冒，重者容易使人失溫猝死。

6、暖氣不宜過強

有在使用暖氣的朋友，不宜在大寒節氣裡開過強，以免皮膚乾燥，導致乾癢傷害角質層。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。