快訊／陳道輝改口「記憶落差」　國防部：安全回報發燒記錄一個都沒有

記者蔡文鈴／台北報導

針對敦睦艦隊染疫情形，國防部自23日起每天開記者會對外說明調查狀況。有關敦睦支隊長陳道輝22日接受質詢稱有誠實回報發燒記錄，軍督處長胡瑞訓少將23日表示，已經跟陳道輝做過確認，他坦承是自己記憶上有落差。國防部發言人史順文也說，安全回報表上面的發燒記錄一個都沒有。

對於陳道輝回報發燒記錄跟國防部內部資料有出入，軍政副部長張哲平上將表示，「不是他說謊啦」，因為我們得到的資訊不足，又急於把調查狀況供給長官，結果引發誤會，然後就一連串負面消息出來，這部分已列入檢討，未來檢查步驟會一定要有依據，比對實際作為，整理完成後再公布給外界，避免資訊混淆。

▲國防部記者會，軍政副部長張哲平上將。（圖／ETtoday攝影中心攝）

胡瑞訓表示，軍督處專案小組事後有打給陳道輝確認說法，陳道輝說，「就他記憶所及，3月11日的記錄是扁桃腺發炎的案子，但發燒欄位寫0，書面資料審查是寫0」，所以他也特別說明，是記憶上有落差，才表達錯誤。

針對22日陳道輝接受質詢到一半，最後電話遭拿走，引發外界誤解，張哲平表示，這部分有跟呂召委報告 ，因為陳道輝情緒不適合發言，經過呂召委同意後，才把手機拿走，並非外界所說的直接拿走手機。

發言人史順文也補充，陳道輝的表現大家有目共睹，任務執行上的認真執著，對官兵的照顧我們都非常的熟悉，暫時把他調離現職是要把事實做釐清，證據到哪我們處理到哪，張哲平強調，發燒事件發生，調閱調查醫療紀錄才知道，比對安全回報表後，「他一個都沒有回報發燒。」

關於有聲浪不斷替支隊長陳道輝喊冤，甚至有上書總統蔡英文的說法傳出，國防部在記者會上也表示，他的表現有目共睹，不管是任務執行上的認真執著或照顧官兵，陳道輝暫時調離現職，是為了釐清真相，「大家不用關於擔心

證據到哪裡，我們辦到哪裡」。

▲國防部記者會，發言人史順文。（圖／ETtoday攝影中心攝）

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