黃國昌被打臉！自稱「不小心」帶走機密　沈伯洋還原現場

記者葉國吏／綜合報導

立法院外交及國防委員會19日召開機密會議，專報新一輪軍購特別預算條例草案，卻意外爆出插曲。民眾黨立委黃國昌被指會後將機密文件帶出會場，事後辯稱只是疏失，民進黨立委沈伯洋則親自還原經過，強調自己只是講出事實。

民眾黨立委黃國昌日前發文指控，自己在會中準備大量資料，卻僅能發言短短幾分鐘，質詢才剛開始就被要求結束，批整場機密會議只是「過場」。他也表示，離場時不慎把夾在手中資料的國防部密件一併帶走，發現後立刻折返歸還，前後不到半分鐘，卻仍遭民進黨抹黑。

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者蘇靖宸攝，下同）

沈伯洋回應，自己從頭到尾參與該場機密會議，對於「過水」一說忍不住直言不以為然，反批黃國昌的質詢內容才是真的空泛。他形容，整體討論並非草草帶過，反而是黃的發言讓人感到相當失望。

會議內容被批「過水」 沈伯洋反酸質詢表現

針對密件爭議，沈伯洋在民進黨發言人吳崢主持的網路節目中描述，黃國昌發言結束後，召委、民進黨立委王定宇再次當場提醒，所有機密文件不得外流。不過黃似乎未多加理會，起身準備離席，甚至未聽完王定宇的提醒就走出會議室。

沈伯洋說，過了一會兒大家才驚覺有異狀，有委員注意到黃的座位上文件不見，國防部人員也確認桌面未留下資料，會議立刻暫停，王定宇隨即請人外出追回，最終才將機密文件取回，現場氣氛一度緊繃。

沈伯洋強調，他在臉書所寫內容只是還原過程，並未指控黃國昌洩密或違法，卻仍被指成惡意抹黑，讓他直言無法接受。他認為，單純陳述所見，不該被解讀成政治攻防。

密件驚魂30秒 會議急停追回文件

晚間沈伯洋再整理機密會議的運作細節，包括手機須集中保管、場地全面掃描訊號、資料具編號並於會後回收等。他也直言，真正讓人擔憂的是風險本身，因為這類資料一旦外流後果嚴重，因此國防部人員第一時間才會衝出會場追回文件。