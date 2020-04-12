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防疫國家隊／陳其邁「畫出3千人足跡」的考題　讓電子圍籬系統紅上國際

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▲行政院資安處長簡宏偉介紹電子圍籬。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲行政院資安處長簡宏偉介紹電子圍籬。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊全球，台灣靠著優異的防疫表現獲得全球掌聲，其中，台灣在避免居家檢疫隔離者「趴趴走」擴散疫情時所使用的電子圍籬系統，更是贏得世界讚譽。電子圍籬從構想到上路僅花了一個星期，而行政院副院長陳其邁在面對鑽石公主號時出的一個考題，更是讓這套系統成功紅上國際。

中央流行疫情指揮中心資訊組長、行政院資安處長簡宏偉說明，電子圍籬系統考量到隱私問題不使用GPS定位，而是透過「基地台距離」為主要概念。每支手機都需要透過基地台發送訊號，因此就以該支手機連線到基地台的距離劃定一個圈，作為居家檢疫的掌握範圍，一旦超出，立刻就會被發現。

電子圍籬系統的規劃到上路只花了短短一個星期，一上路隨即就碰上了鑽石公主號事件。陳其邁當時給簡宏偉出了考題，問他「你有辦法畫出這3,000人的足跡嗎？」

簡宏偉回憶，鑽石公主號1月31日停靠在基隆，要追蹤這些人的足跡有三個要點，第一是哪些人下過船、第二是下船後他們去了哪裡、第三有多少民眾與其接觸。當時找了業者討論，首先遇到的問題是這些乘客都是使用國外手機，不過，就算是外國手機也需要連結到台灣的基地台，至於到底哪些訊號是船上的旅客？透過船隻的停靠時間與訊號位置分析，去追蹤到正確的號碼。

簡宏偉指出，追到後來發現，鑽石公主號的乘客幾乎北部的風景區都有去，因此協請觀光局和警政單位搜尋，當地的計程車司機有沒有載到外國旅客，進一步彙整資料畫出足跡地圖。最後一大關鍵則是多少人接觸到這些旅客，經過考量後，決定透過發送細胞簡訊的方式，通知所有可能的民眾。

簡宏偉說，因為鑽石公主號的經驗，確實了電子圍籬真的可行，不需要太精準的GPS去侵害隱私，也能有效的追蹤足跡。成功的經驗也獲得國際關注，甚至有學者把防疫經驗撰寫論文準備投稿至國際期刊。

簡宏偉表示，電子圍籬的技術並不是台灣專屬，不過，台灣加入了「人味」，包含結合警政、民政以及政府各部會的合作，還有一大關鍵就是人民的配合，觀察下來，接受居家檢疫隔離的民眾配合度相當高，到了四月初，只有百分之一的民眾出現不配合的異常狀況，整體來說，多數民眾的高配合度，造就了台版電子圍籬的成功經驗。

電子圍籬運用在防疫上大成功，至少有十國來向台灣取經。澳洲、斯里蘭卡來詢問技術，越南是電信業者來討教，另外還有瑞士、卡達、沙烏地阿拉伯來聯繫了解，甚至有些國家希望我們能把系統直接搬到國內。簡宏偉說，考量到各國習慣性不同，直接的移植有困難，不過，雖然很難「直接給」，但台灣做為國際的一份子，仍舊非常樂意把成功經驗傳給國際。

▼行政院副院長陳其邁。（圖／記者屠惠剛攝）

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