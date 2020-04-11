陳其邁深夜談「他們」讓國家更好...自組國際部向世界宣傳「台灣模式」





▲學生至行政院與陳其邁開會。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院副院長陳其邁10日深夜透過臉書分享，一群學生主動前來聯繫，希望幫忙分享台灣的防疫經驗給國際。他感性表示，這就好像學生接棒太陽花，努力讓國家更好。

陳其邁表示，疫情在全球逐漸大流行的期間，有不少國外學者、醫師紛紛詢問有沒有台灣防疫工作指引及政策的英文版？他們說相信「台灣模式」。

「疾管署的同仁，防疫工作正忙，可以找誰呢？」陳其邁提到，三月底，台大醫學系學生會、台大學生會、台大公衛系學會的同學，主動聯繫，希望幫忙分享台灣的防疫經驗給國際，並參與防疫的戰役。

陳其邁說，這就如同太陽花時期的國際部，學生自發結合許多國內外語言人才，把資訊介紹給全世界知道，「同學用最快時間投入，犧牲自己的休假，已開始將各工作指引譯成英文。他們也將持續串聯各校學生，協助台灣將這些資訊給更多國家參考。」

陳其邁認為，這就是充滿台灣精神的防疫。因為有每個人的合作，才讓台灣在這次全球疫情中顯得如此有力，「我好奇問：『這是你們第一次來行政院嗎？六年前的323時，衝進來過？』他們說，當時才高中哩！一棒接一棒，彷彿當時的太陽花運動，接棒給下一代的學生。」

陳其邁感性表示，「六年前，我還是立法委員，在323時和學生一起衝進行政院。而今天則在這裡與學生開會。不禁感慨人生的際遇如此變迭。但是我們都很清楚，不管時間如何，我們都會努力讓這個國家更好！」