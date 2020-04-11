　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳其邁深夜談「他們」讓國家更好...自組國際部向世界宣傳「台灣模式」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲學生至行政院與陳其邁開會。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

▲學生至行政院與陳其邁開會。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院副院長陳其邁10日深夜透過臉書分享，一群學生主動前來聯繫，希望幫忙分享台灣的防疫經驗給國際。他感性表示，這就好像學生接棒太陽花，努力讓國家更好。

陳其邁表示，疫情在全球逐漸大流行的期間，有不少國外學者、醫師紛紛詢問有沒有台灣防疫工作指引及政策的英文版？他們說相信「台灣模式」。

「疾管署的同仁，防疫工作正忙，可以找誰呢？」陳其邁提到，三月底，台大醫學系學生會、台大學生會、台大公衛系學會的同學，主動聯繫，希望幫忙分享台灣的防疫經驗給國際，並參與防疫的戰役。

陳其邁說，這就如同太陽花時期的國際部，學生自發結合許多國內外語言人才，把資訊介紹給全世界知道，「同學用最快時間投入，犧牲自己的休假，已開始將各工作指引譯成英文。他們也將持續串聯各校學生，協助台灣將這些資訊給更多國家參考。」

陳其邁認為，這就是充滿台灣精神的防疫。因為有每個人的合作，才讓台灣在這次全球疫情中顯得如此有力，「我好奇問：『這是你們第一次來行政院嗎？六年前的323時，衝進來過？』他們說，當時才高中哩！一棒接一棒，彷彿當時的太陽花運動，接棒給下一代的學生。」

陳其邁感性表示，「六年前，我還是立法委員，在323時和學生一起衝進行政院。而今天則在這裡與學生開會。不禁感慨人生的際遇如此變迭。但是我們都很清楚，不管時間如何，我們都會努力讓這個國家更好！」

ET快訊
他炫耀「500片↑口罩用到爽」免排隊！網戰爆…真相神轉：蠻有
譚德塞「槓上美國下場慘了」！川普計畫創新組織取代WHO
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「總統已經是2.0版本」蘇貞昌：蔡英文可迎向新挑戰

陳水扁不信初選民調　蔡英文喊話獨派：團結打拼才有勝選機會

總統初選廝殺3個月...蔡英文、賴清德齊喊團結拚2020大選

守承諾喊話「支持蔡英文」 賴清德展風度8萬網友湧臉書致意

蔡英文：感謝賴清德展現民主風度！也讓團隊努力做到更好

蘇貞昌行政院會當面噹韓國瑜：不要把中華民國稱為「地區」

「呼籲大家支持蔡英文！」賴清德706字感言：該是團結一致的時候了

快訊／賴清德也不弱！輸給蔡英文但贏過韓國瑜、柯文哲

快訊／不只贏賴清德！蔡英文初選民調狂勝韓國瑜、柯文哲

快訊／中華民國「地區」惹議　韓國瑜斥：口誤卻被猛打

大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底

就是要停！人肉占位遭勸不離開 婦氣pupu秀手機：老公車就在路口

陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

金芭黎舞小姐被高雄酒店封殺　知情者爆：剩按摩店或遠走高雄

《青你2》學員改編陶喆《Melody》　原唱一聽皺眉頭：這給我很多靈感

700萬口罩抵歐洲！政要拍片致謝　盼台灣「納入WHO」：謝謝蔡總統

超壯觀！直擊花枝寶寶群聚誕生 網讚：卵像珍珠❤餵食秀好療癒

胖橘貓「捧10kg油肚理毛」舔不到 無助望遠方...爸嘆：牠有在減肥了

譚德塞飆罵台灣種族歧視　蘇揆砲：不夠格在那個位置

疫情超過100天...他們是「防疫者聯盟」：缺你不可！一起繼續守護台灣

北市推口罩自動販賣機　柯文哲：排隊買口罩讓人受不了

快訊／陳時中曝口罩日產能達1600萬片：本來支持14天7片

陳其邁深夜談「他們」讓國家更好...自組國際部向世界宣傳「台灣模式」

快訊／侯友宜宣布：即日起夜市、商場強制全程戴口罩

美驅逐艦貝瑞號航經台海　國防部全程掌握

LIVE／口罩販賣機來了！插健保卡Pay支付1分鐘就拿到

慈悲心來著！　春季祈福日…徐榛蔚「3跪12叩」祈願疫情快結束

何志偉邀6綠委共組「防疫中年團」　犧牲形象大跳洗手舞

口罩販賣機上線！健保卡一插用PAY即買、悠遊卡也可通

超萌富士山刨冰！羅東8大人氣美食　必吃道地韓式炸雞＋炒泡麵

6句「職場翻譯蒟蒻」道盡上班族心聲　最怕聽到：能者多勞、共體時艱

高雄酒店偷接客直擊！短裙小姐尾隨進入　老司機直衝「日月星辰」

警方查獲市價百萬毒咖啡包　犯嫌多為剛成年

宇宙般的美！喵星人「瞳孔顏色」至少7種...深藍、褐差異在這

酒店妹化身鄰家女繼續營業　台南市府祭重典：「有女陪待」就不行！

疫情超過100天...他們是「防疫者聯盟」：缺你不可！一起繼續守護台灣

「永遠的直樹」43歲柏原崇現況曝光！　低調交往女星10年⋯網羨：平淡的幸福

海底撈「偷漲價還減量」被罵爆！　公司緊急道歉：調回原價

「台灣給世界的公開信」草稿曝光！網提3關鍵「重點錯了」：不是作文比賽

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

政治熱門新聞

譚德塞言論惹怒台灣！黃暐瀚說話了

LIVE／口罩販賣機來了！插健保卡1分鐘就拿到

口罩販賣機上線！健保卡一插用PAY即買

蔡英文讚陳時中表現很好：很幸運有他

林薇反擊譚德塞　蔡英文回應了

侯友宜宣布：夜市、商場即日起強制戴口罩

阿滴、聶永真號召集資400萬登「紐時全版廣告」：拆掉譚德塞謊言！　

蘇貞昌《森友會》照曝光：台灣不會禁

亞洲瓦甘達！蔡英文「雙手胸前交叉」喊這句

林薇大起底　阿公是立委陳歐珀特助

沈富雄：台灣不要像小孩到處嚷嚷

陳玉珍提議建「金門自治特別行政區」

主婦變酒店公關　鄭文燦曝背後關鍵：他們是無名英雄

沈富雄：之前沒人理我們

更多熱門

相關新聞

蘇貞昌《森友會》照曝光：台灣不會禁

蘇貞昌《森友會》照曝光：台灣不會禁

可以自由規劃小島的任天堂Switch遊戲《集合啦！動物森友會》，在發行後受到全球玩家喜愛，然而10日卻傳出，森友會遊戲卡片於大陸電商平台淘寶被全部下架，讓網友懷疑是不是因為涉及敏感議題。對此，行政院長蘇貞昌貼出他與行政院副院長陳其邁在森友會中的人物，強調「請玩家放心惡搞政府。」

陳其邁痛批譚德塞：抹黑台灣不會掩蓋你的失職

陳其邁痛批譚德塞：抹黑台灣不會掩蓋你的失職

罷韓攻防Day1／韓反制奧步打拖延戰

罷韓攻防Day1／韓反制奧步打拖延戰

陳其邁幾近內定再戰收復高雄疆土

陳其邁幾近內定再戰收復高雄疆土

行政院：已通函公務機關不應使用

行政院：已通函公務機關不應使用

關鍵字：

陳其邁台灣模式

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

驚！一隻阿圓爆分手傑米鹿　全黑「IG限動」藏玄機

譚德塞言論惹怒台灣！黃暐瀚說話了

長庚女員工騎車撞飛　重砸後車慘死

阿滴曝光「台灣給世界的公開信」草稿

《夫婦世界》小三私下個性超反差！

懷孕櫃姐連加班7天暴斃！老闆拒負責：不認識她

即／台灣南部海域凌晨6.4地震

衣索比亞醫：譚德塞發言令我困惑

惡男插隊逼賠口罩　女藥師哭著繼續賣

三井進軍高雄有望　比照台中投資規模！專家直指一區機會高

女水龍頭式血崩！醫手術11hrs…挖80顆粉肉球「塞爆臉盆」

WHO否認台灣曾提人傳人　指揮中心：斷章取義

無視警告　世衛：台灣沒提人傳人

他到譚德塞IG留言抗議　被私訊回覆網笑翻

為何30歲主婦能當酒店紅牌？名嘴曝原因

更多

最夯影音

更多
大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底

大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底
就是要停！人肉占位遭勸不離開 婦氣pupu秀手機：老公車就在路口

就是要停！人肉占位遭勸不離開 婦氣pupu秀手機：老公車就在路口

陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

金芭黎舞小姐被高雄酒店封殺　知情者爆：剩按摩店或遠走高雄

金芭黎舞小姐被高雄酒店封殺　知情者爆：剩按摩店或遠走高雄

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面