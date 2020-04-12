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防疫國家隊／抓得住你！台製「電子圍籬」狠甩電子手銬侵犯隱私疑慮

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▲行政院資安處長簡宏偉。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲行政院資安處長簡宏偉。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

面對居家檢疫隔離民眾「趴趴走」，台北市長柯文哲2月中一句，「真的再不行，就只好電子手銬，不然怎麼辦？」引發熱議。不過，台灣最後仍然沒有選擇使用「電子手銬」，指揮中心決定以「電子圍籬」取代，以對隱私最小程度的侵害，達到最有效的目的。

如何即時掌握高達5萬名以上居家檢疫者的動態，避免疫情擴大，卻又要考量隱私顧慮？中央流行疫情指揮中心資訊組長、行政院資安處長簡宏偉透露，當時各部會聚在一起討論了很多方案，包含電子手銬，不過，社會大眾對於電子手銬、腳鐐印象並不好，認為是犯罪者才要使用，跟沒有特殊身分的民眾被居家檢疫隔離差別很大。

因此，最終政府選擇了「電子圍籬」技術。簡宏偉說明，政府非常注重隱私顧慮，甚至捨棄精準度最高的GPS定位，改以透過「基地台距離」為主要概念。他表示，每支手機都需要透過基地台發送訊號，因此就以該支手機連線到基地台的距離劃定一個圈，作為居家檢疫的掌握範圍，一旦超出，立刻就會被發現。

簡宏偉表示，這套技術不是台灣獨創，但台灣把它運用在防疫上，並配合民政、警政系統，才完成屬於台灣的「電子圍籬」。

針對電子圍籬的運用，簡宏偉舉例說明，民眾入境需要填寫資料，此時就進入入境檢疫系統，需要被居家關懷者，就會被建立防疫追蹤系統，最後把這些資料庫統整並「呈現」出來的就叫做電子圍籬。這一整套概念包含透過訊號追蹤民眾動態，搭配每天LINE機器人的關心，只要訊號超出範圍有異常，警政單位馬上就會知道，並前往了解受檢疫者的動態。

簡宏偉說，電子圍籬之所以在台灣能成功，其實靠的不單單只是科技，還有多方配合的「人味」輔助。科技運用在現實會出現許多狀況，例如手機沒電抓不到訊號、手機被家人誤帶出門，這時，防疫人員就會立刻前往受檢疫者的家裡，關心他是不是有狀況，或是違規出門了；至於會不會有民眾故意把手機留在家裡，人卻在外趴趴走的情況？這時，每日的LINE機器人關心就成了配套措施，因為當事者必須要有手機在身上才能回訊息，如果訊息太久沒回，一樣會有防疫人員前來按門鈴關心。

電子圍籬在台灣的成功經驗，獲得國際讚譽，甚至有許多國家想要搶著學。不過，隨之衍生的資安問題也引發關注，簡宏偉強調，這套系統的重點就是對隱私的最小侵害，相關電子足跡資料，只要受檢疫者解除隔離，立刻就會被刪除，力求在對隱私的最小侵害中，達成最高效率的防疫效果。

▼電子圍籬系統。（圖／記者蔣婕妤攝）

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▼電子圍籬概念。（圖／記者蔣婕妤攝）

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