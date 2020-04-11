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台中居家檢疫偷跑92人　個人最高開罰60萬將強制執行

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▲台中市針對居家檢疫違規者已開415萬元。（圖／台中市政府提供）

▲▼台中市政府針對居家檢疫違規者已開出415萬元罰單。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市居家檢疫和隔離人數累計逾萬人，部份民眾心存僥倖以為短暫外出不會被發現而觸法，衛生局企劃資訊科長吳雅玲表示，目前有92人違反規定，開出51張罰單，其中最高紀錄是1名40多歲的台商，2度違規累計開罰60萬元，至今未繳，市府將移送行政執行署強制執行，限制出境。

▲台中市針對居家檢疫違規者已開415萬元。（圖／台中市政府提供）

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衛生局表示，由於市府防疫得宜，居家檢疫和隔離者人數從最高的6千多人，降到不到2千人，但其中還是有人不願配合在家，心存僥倖，以為不會被發現而偷偷外出，從民政局接收的違規人數有92人，其中51件事證明確，共開罰415萬元，剩下的還在查證中，截至現在，市府已收到19件、141萬罰款。

吳雅玲說，違規者當中以1名40多歲的台商罰款最高，這名台商3月初返台，原本住在汽車旅館檢疫14天，住了幾天嫌太貴，私自換到平價旅館被發現，第1次罰10萬元，後來又偷跑出去，再罰50萬元，合計60萬元。

吳說，這名台商原本委託朋友帶著60萬元現金前來繳款，但衛生局不收現金，請對方用匯款方式，結果至今還沒收到罰款，如今已經逾期，市府近日內將移送法院強制執行，並且限制出境。

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