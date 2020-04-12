防疫國家隊／「一通電話鈴聲」催生電子圍籬　全方位掌握居家檢疫動態





▲電子圍籬系統。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊全球，台灣靠著優異的防疫表現驚艷國際。其中，台灣超前部署「即時掌握5萬居家檢疫者動態」的技術更是獲得國際讚譽，這套關鍵系統被稱作「電子圍籬」，而它的出現，其實來自行政院副院長陳其邁在大年初四會議中的「一通電話」。

美國知名財經雜誌《石英》日前特別報導了「電子圍籬」這套關鍵技術，透過專訪陳其邁，分析如何運用電子圍籬技術，即時掌握高達5萬名以上居家檢疫者的動態，避免疫情擴大。

中央流行疫情指揮中心資訊組長、行政院資安處長簡宏偉透露，台版「電子圍籬」的誕生，其實來自大年初四，「我接到副院長的電話，說要回去開會。」當時大家已經返鄉過年，不過，政院因武漢當地肺炎情況加劇，要討論若疫情擴大到台灣該怎麼辦。會議中，討論到對於日後的居家檢疫和隔離者要如何確保「被隔離」，還要注意到隱私跟社會觀感問題。

簡宏偉說，當時大家提了很多想法，包含電子腳環等，不過，社會大眾對於電子腳環的印象並不好，認為是犯罪者才要使用，跟沒有特殊身分的民眾被居家檢疫隔離差別很大，「這時候剛好有人電話響了！」

「手機是現代人都會帶在身上的，為什麼不用手機？」簡宏偉表示，因為會議中的那通電話，讓大家決定要透過手機訊號建立電子圍籬系統。會議上，包含法務部、衛福部等官員都在場，現場徵詢大家意見，確定相較各種方案，電子圍籬對隱私的侵害是最小的，不僅如此，會議上也討論到是否要用GPS訊號或是其他方式，最終定調以「基地台距離」作為建構電子圍籬的主體，為了超前部署，從構想到上路只花了一個星期的時間。

電子圍籬怎麼運作？簡宏偉說明，每支手機都需要透過基地台發送訊號，因此就以該支手機連線到基地台的距離劃定一個圈，作為居家檢疫的掌握範圍，一旦超出，立刻就會被發現。

簡宏偉進一步解釋，電子圍籬技術並不是台灣獨創，但這套系統是台灣自己做的，主要概念是透過訊號來追蹤被檢疫者的動態，確保其不會到處「趴趴走」，進而達到防止疫情擴散的目的。





▲行政院副院長陳其邁。（圖／記者屠惠剛攝）