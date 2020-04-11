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靠太近就警示！行政院研發「社交距離APP」拚51連假前上路

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▲人群聚集恐造成群聚感染，社交距離成防疫關鍵。（圖／記者湯興漢攝）

▲人群聚集恐造成群聚感染，社交距離成防疫關鍵。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔣婕妤／台北報導

超前部署沒有極限！因應疫情持續升溫，指揮中心提醒國人注意社交距離，行政院副院長陳其邁這次推動「社交距離APP」，只要人與人之間靠太近，手機立刻就會警示，力拼在51連假前開放民眾下載使用。不過，政院方面透露，這款APP最重要的功能其實在社交熱點的警示，要讓民眾不用出門就能知道哪裡人太多、應避免前往。

根據指揮中心要求的「保持社交距離」規定，「『非特定人』在『公共場所社交距離』，室內維持1.5公尺以上、室外維持1公尺以上，若無法維持，請戴上口罩」。清明連假因為人群聚集引發群聚感染恐慌，也讓社交距離更引關住。

行政院資安處處長簡宏偉11日受訪時表示，三月中大家開始關注社交距離，陳其邁提議要開發這套APP，目前APP已經開發的差不多了，預計在一至兩周就可以上路，力拼51連假就能讓民眾使用。

在APP的使用上，主要是開放民眾「自由」下載，並沒有強迫性。只要民眾下載APP並開啟藍芽，兩支手機靠得太近，違反社交距離，立刻就會發出警示，讓手機主人知道該離遠一點了。

簡宏偉說，目前APP在設計上還有一些地方需要精進，例如隱私的考量，還有如何讓民眾願意下載。目前APP功能構想上還包含設置人群多的熱點警示，讓民眾出門前就能知道哪裡人潮聚集、避免前往。

政院官員表示，社交距離是每個人日常生活都需要，所以如果有一項科技工具能幫忙民眾，做出相關提醒，是很重要。但也因為是每個人的日常都有需要的，所以應該要從最普及與簡單使用的科技技術與通訊設備來著手。

APP在台灣馬上就要上路，google跟蘋果最近也宣布合作製作類似手機程式，在用戶的隱私權方面，政院官員強調也會依循國內法規規定，也會參考google跟蘋果合作的嚴格標準。

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