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快訊／鼻酸！沈一鳴家屬悲傷痛哭　蔡英文不捨上前擁抱

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▲▼蔡英文擁抱沈一鳴家屬。（圖／記者呂欣玫翻攝）

▲沈一鳴家屬悲傷痛哭，蔡英文上前擁抱。（圖／記者葉南州攝）

記者蔣婕妤、陶本和／台北報導

總統蔡英文3日晚間在台北賓館替沈一鳴等8位殉職將士點燈。追思會現場氣氛相當莊嚴哀戚，其中，沈一鳴總長家屬難掩悲傷情緒痛哭，蔡英文不捨上前擁抱。

蔡英文晚間8點在副總統陳建仁、國防部長嚴德發、國安會秘書長李大維及代理參謀總長劉志斌等人陪同下抵達台北賓館，現場還有眾多空軍軍官，一同替8位殉職將士點燈，追思會場播放歌曲《朋友》，氣氛莊嚴哀戚。

蔡英文在追思會現場點燈，向殉職將領致敬。蔡英文在過程中蹲下來與沈一鳴家屬說話，家屬難過痛哭，蔡英文則不捨擁抱，沈一鳴家屬則在工作人員攙扶下先行離場。

▲▼蔡英文指示設立「0102殉職將士會場」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲沈一鳴家屬在工作人員攙扶下先行離場。（圖／記者屠惠剛攝）

蔡英文致詞時表示，沈一鳴總長的犧牲跟殉職，讓大家非常非常不捨，對於這一次不幸殉職的將士，除了不捨還充滿謝意與敬意，「我要代表國家跟他們說一聲謝謝，感謝他們對國家的犧牲跟奉獻。」

▲▼蔡英文擁抱沈一鳴家屬。（圖／記者呂欣玫翻攝）

▲▼蔡英文指示設立「0102殉職將士會場」。（圖／記者葉南州攝）

▲▼蔡英文指示設立「0102殉職將士會場」。（圖／記者葉南州攝）

▲沈一鳴家屬悲傷痛哭，蔡英文上前擁抱。（圖／記者葉南州攝）

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