影／蔡英文舉行「國防軍事會談」　為8殉職將士默哀1分鐘

▲蔡英文主持軍事會談前，先為殉職將士默哀。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

黑鷹直升機墜機事件，釀成8位國軍將士殉職，總統蔡英文3日上午在總統府舉行「國防軍事會談」，在會議開始前，她及與會者先為昨日殉職國軍同仁默哀一分鐘，接著裁示追晉沈總長一級上將，頒授青天白日勳章，並交付國軍「三個確保」的任務。

蔡英文上午在總統府內召集國防部長嚴德發、副參謀總長執行官劉志斌、各軍種司令等國軍將領，以及國安會秘書長李大維、國安會相關幕僚，召開「國防軍事會談」。

在會議開始前，蔡英文及與會者先為昨日殉職國軍同仁默哀，裁示追晉沈總長一級上將，頒授青天白日勳章，總統並交付國軍「三個確保」的任務。

第一，蔡英文要求，務必確保軍心民心穩定：紀念沈總長的最好方式，就是繼續堅守崗位，共同守護國家安全。國防事務有完整分工，也有代理制度，務必在嚴部長領導下，讓國防事務如常運作，穩定軍心。

第二，蔡英文要求，務必確保台海周邊安全：各單位提高警覺，密切注意台海周邊軍事動態，第一時間快速反應、部署，務必確保台海周邊安全。第三，她指示，務必確保裝備檢整完善：嚴格要求各部隊，務必詳細檢整裝備，維持妥善率，不容任何鬆懈。

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