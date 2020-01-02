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穩定軍心！蔡英文3日赴三總探視黑鷹生還者、悼念罹難軍官

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▲總統蔡英文發表元旦談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和、蔡文鈴／台北報導

黑鷹直升機墜毀釀成8名軍官罹難，總統蔡英文2日下午宣布國軍單位降半旗致哀，此外，3日將新增行程前往三軍總醫院探視生還的軍官，隨後到懷德廳悼念致意。

總統府幕僚表示，今天上午事故發生後，蔡總統第一時間接獲國防部長嚴德發報告，隨即在總統府聽取相關簡報，並指示各相關單位動員全力救難。隨後，總統完成既定的府內接見行程後，再次邀集國安幕僚，全程掌握最新搶救進度。

在聽取進度後，總統指示取消原訂今天下午的全部行程，並要求競選總部發布停止競選活動三天。並在下午親自前往宜蘭金六結營區，關心搜救進度，並慰問沈總長遺孀。在金六結營區行程結束後，總統便驅車前往國軍松山指揮部慰問其他罹難同仁的家屬。

總統將於3日一早八點前往國軍三軍總醫院，探視受傷的國軍同仁，協助後續處理。也將前往靈堂上香致意，慰問罹難同仁的家屬，並全力協助家屬治喪事宜，後續的撫卹，務必從優、從寬、從速辦理。

而為確保國家安全、維持國防運作與穩定軍心，總統也將於明天上午十點，在總統府內召集軍事將領及國安會幕僚，召開「國防軍事會談」，並聽取國防部的簡報，掌握並國防安全概況，並訓勉國軍恪守崗位，衛護國土安全。

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