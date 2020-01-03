黑鷹生還新聞官陳映竹是「美濃客家細妹」　鄉親集氣：早日康復

▲黑鷹直升機失事生還的新聞官陳映竹。（圖／記者呂佳賢攝）



記者林彥臣／綜合報導

在黑鷹直升機失事事件當中生還者之一的新聞官陳映竹，因為她的臨危不亂透過Line回傳失事座標，才讓救援人員及時趕到，縮短許多搜救的時間。其實陳映竹是來自高雄美濃的客家鄉親，消息傳開後，美濃鄉親也在社團裡集氣祝福。

▲陳映竹是高雄美濃吉東國小第39屆畢業的校友。（圖／翻攝自美濃的天空）



在臉書社團「美濃的天空」，有網友發文悼念黑鷹直升機失事事件，感嘆國家痛失人才，但是也提到了生還的新聞官陳映竹是美濃人，是吉東國小第39屆畢業的校友。

▲高雄美濃鄉親都在幫陳映竹集氣。（圖／翻攝自美濃的天空）



網友在「美濃的天空」留言表示，「一切順事」、「神明有保平安」、「小阿妹仔加油」、「祝福映竹早日康復，以妳為榮」。

▲陳映竹目前在三軍總醫院住院觀察。（圖／翻攝自美濃的天空）



陳映竹獲救下山後，在三軍總醫院加護病房觀察，院方3日上午表示，生還的5名軍官生命跡象穩定，皆不需開刀，陳映竹臉部有4公分撕裂傷，腰椎及左邊小腿有輕微骨折，只需打石膏，用束腰保護腰部，不需手術情況非常穩定，由於長時間受壓於木板下才脫困，「最後住加護病房不是因傷勢太嚴重，怕腳被壓久循環有問題，要觀察腳部傷勢。」待傷勢穩定後即可轉普通病房。

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