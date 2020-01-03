蔡英文國防軍事會談交付「3個確保」　事故調查進行中籲不要臆測

▲總統蔡英文弔唁黑鷹失事罹難者。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文3日上午在總統府舉行「國防軍事會談」時，除了追晉沈一鳴總長為一級上將，並頒授青天白日勳章，也交付國軍「三個確保」的任務，包括：確保軍心民心穩定、確保台海周邊安全、確保裝備檢整完善。

蔡英文召集國防部長嚴德發、副參謀總長執行官劉志斌、各軍種司令等國軍將領，以及國安會秘書長李大維、國安會相關幕僚，召開「國防軍事會談，在會議中，她明確下達「三個確保」任務。

第一，蔡英文要求，務必確保軍心民心穩定：紀念沈總長的最好方式，就是繼續堅守崗位，共同守護國家安全。國防事務有完整分工，也有代理制度，務必在嚴部長領導下，讓國防事務如常運作，穩定軍心。

第二，蔡英文要求，務必確保台海周邊安全：各單位提高警覺，密切注意台海周邊軍事動態，第一時間快速反應、部署，務必確保台海周邊安全。

第三，蔡英文指示，務必確保裝備檢整完善：嚴格要求各部隊，務必詳細檢整裝備，維持妥善率，不容任何鬆懈。

隨後，蔡英文也聽取國防部的簡報，掌握目前區域情勢及國防安全概況，並感謝國際社會對此事故的關心。同時，她也進一步指示，全力協助罹難同仁的家屬處理治喪事宜，後續的撫卹從優、從寬、從速辦理；對於受傷的國軍同仁，亦要全力提供後續協助。

至於事故的相關調查方面，已都在進行中，蔡英文則呼籲各界不要妄加臆測，也不要散佈未經確認的不實訊息；同時，她也要求相關單位務必徹底調查事故原因，釐清真相。