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黑鷹5生還者「最新情況」曝！陳映竹轉加護「觀察腿部傷勢」

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▲▼三總院方出面說明病情UH-60M黑鷹直升機失事生還者病情。（圖／記者宋良義攝）

▲三軍總醫院院長蔡建松出面說明傷者最新情況。（圖／記者宋良義攝）

記者趙于婷、李佳蓉／綜合報導

空軍一架黑鷹直升機2日在烏來山區墜毀，不幸釀成8死5傷的悲劇，參謀總長沈一鳴等罹難者和傷者於昨晚送抵內湖三軍總醫院。目前生還的5名軍官生命跡象穩定，部分有皮膚挫傷、擦傷、撕裂傷等，但皆不需開刀。目前後次室中將次長黃佑民及軍聞社新聞官陳映竹皆轉往加護病房，院方也在今（3）日上午10：30出面說明最新情況。

三軍總醫院院長蔡建松受訪時指出，今天上午5位的長官及弟兄病情非常穩定，無論在疼痛度、身體活動力或意識都比昨天更好，身體非常健康，雖然經過重大創傷，但兩天比較起來已有逐漸明顯的進步。送往加護病房的2位傷者，中將次長黃佑民傷勢較嚴重，有胸椎第十二節，腰椎第三、四節骨折，幸好沒傷到神經，目前傷勢非常穩定。

另一名送加護病房的傷者陳映竹臉部有4公分撕裂傷，腰椎及左邊小腿有輕微骨折，只需打石膏，用束腰保護腰部，不需手術情況非常穩定。由於長時間受壓於木板下才脫困，「最後住加護病房不是因傷勢太嚴重，怕腳被壓久循環有問題，要觀察腳部傷勢。」待傷勢穩定後即可轉普通病房。

▲▼曹進平墜機生還　「全身泥濘」冷靜指揮：剩我可以走！救援第一現場曝光。（圖／ETtoday記者翻攝）

▲中將曹進平可自行行走、活動力很好。（圖／ETtoday記者翻攝）

至於傷者心理狀況，蔡建松院長表示，兩位意識清楚，身為軍人態度堅定，也會請精神科醫師、心理師訪視，看是否有心理上其他問題，但目前看起來沒有。

在普通病房的曹中將只有臉部的擦傷、挫傷，生命跡象及活動力良好；另一名劉少將雖有腰椎二、三、四節骨折、右耳有5公分裂傷、右邊上臂及背部有挫傷，可自行行走，但活動力較差，還需住院多觀察幾天。

迫降的黑鷹直升機UH-60M，是2日於上午7時45分從松山起飛，8時22分光點消失，迫降於新北宜蘭交界山區，造成8人不幸罹難，包括參謀總長沈一鳴。沈一鳴遺體在昨晚間6時32分運抵登山口，晚間8時15分左右送抵三總懷德堂，將在今日蔡英文探視後，移靈至三軍俱樂部。

▲總統蔡英文弔唁黑鷹失事罹難者。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文一早抵達三軍總醫院先探視傷患再到懷德堂。（圖／記者林敬旻攝）

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