色男約戰人妻摩鐵拍性愛片！完事「傳給她丈夫」下場出爐

▲台南一名男子帶人妻友人上摩鐵，並將性愛的過程拍下、發送給人妻的丈夫。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者柯振中／綜合報導

台南市一名男子阿豹（化名）先前與已婚女友人小圓（化名）相約，前往摩鐵發生性關係，並在性交的過程中拿手機記錄下來。怎料完事以後，阿豹竟將2人發生關係的照片、影片發給小圓的丈夫，氣得小圓報警處理。台南地院法官經過審理，最終依照無故以他法供人觀覽性影像罪，判阿豹5個月有期徒刑，全案仍可上訴。

相約摩鐵幽會 男子拍下性交過程

根據判決書內容，阿豹與小圓本是朋友關係，2人2024年5月間相約幽會，陸續前往新營區、六甲區等區域的摩鐵內發生性行為，阿豹也拿著手機將2人性交的過程拍了下來。

未經同意外流影像 人妻報警處理

怎料完事以後，阿豹沒有徵求小圓的同意，便將性愛過程中所拍攝的2部性影像、4張性照片發送給小圓的丈夫。小圓直到被丈夫告知，才知道性愛影像遭到阿豹外流，氣得報警處理。

法院認定侵害隱私 判刑並沒收手機

台南地院法官審理後認為，阿豹不尊重他人隱私權益，擅自將與小圓發生關係的性影像傳給小圓的丈夫，造成小圓精神上的不安、痛苦與心理上的壓力，行為危害法治秩序，實屬不該。

法官考量阿豹犯後坦承犯行，但並未與小圓調解成立，衡量全案狀況後，依照無故以他法供人觀覽性影像罪，判處5個月有期徒刑，並沒收扣案的手機，全案仍可上訴。