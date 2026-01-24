　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

色男約戰人妻摩鐵拍性愛片！完事「傳給她丈夫」下場出爐

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲台南一名男子帶人妻友人上摩鐵，並將性愛的過程拍下、發送給人妻的丈夫。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

台南市一名男子阿豹（化名）先前與已婚女友人小圓（化名）相約，前往摩鐵發生性關係，並在性交的過程中拿手機記錄下來。怎料完事以後，阿豹竟將2人發生關係的照片、影片發給小圓的丈夫，氣得小圓報警處理。台南地院法官經過審理，最終依照無故以他法供人觀覽性影像罪，判阿豹5個月有期徒刑，全案仍可上訴。

相約摩鐵幽會　男子拍下性交過程

根據判決書內容，阿豹與小圓本是朋友關係，2人2024年5月間相約幽會，陸續前往新營區、六甲區等區域的摩鐵內發生性行為，阿豹也拿著手機將2人性交的過程拍了下來。

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲台南一名男子帶人妻友人上摩鐵，並將性愛的過程拍下、發送給人妻的丈夫。（示意圖／記者黃克翔攝）

未經同意外流影像　人妻報警處理

怎料完事以後，阿豹沒有徵求小圓的同意，便將性愛過程中所拍攝的2部性影像、4張性照片發送給小圓的丈夫。小圓直到被丈夫告知，才知道性愛影像遭到阿豹外流，氣得報警處理。

法院認定侵害隱私　判刑並沒收手機

台南地院法官審理後認為，阿豹不尊重他人隱私權益，擅自將與小圓發生關係的性影像傳給小圓的丈夫，造成小圓精神上的不安、痛苦與心理上的壓力，行為危害法治秩序，實屬不該。

法官考量阿豹犯後坦承犯行，但並未與小圓調解成立，衡量全案狀況後，依照無故以他法供人觀覽性影像罪，判處5個月有期徒刑，並沒收扣案的手機，全案仍可上訴。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
514 3 7945 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
101拖吊到新生北「開價4萬5」！女騎士一收帳單被嚇壞
霍諾德徒手攀101「最新時程、交管懶人包」
富二代血糖飆600！救回「雙眼卻瞎了」　門診絕望淚別
北捷道歉了！強調非禁止使用行動電源

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

101拖吊到新生北「開價4萬5」！女騎士一收帳單被嚇壞

傳播妹KTV洗手台前遭性侵！台中人夫偷拍肉色片：她好主動我會怕

色男約戰人妻摩鐵拍性愛片！完事「傳給她丈夫」下場出爐

三立採訪車暴衝釀9傷！最新畫面曝　加速闖紅燈「炸彈般撞進銀行」

無辜婦倒垃圾慘被資源回收車撞死　相驗結果「出血性休克」

男山友嶺山步道跌倒疑骨折　台東消防緊急救援助脫困

快訊／高雄鐵皮屋大火！超濃黑煙狂竄天際　消防急衝現場搶救

脫光正要抓龍筋警就破門　養生館「全糖升級」還可保養攝護腺

屏東1夜6起竊案！腳踏車男沿路狂偷車內財物　犯罪過程全都錄

勇消詹能傑殉職卓揆上香致意　雙親悲慟盼次子調回基隆

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

墳場試槍、場勘路線、假衛星電話控局！揭黑幫行兇前的縝密布局｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●下｜《我在案發現場》

33泰女藏艋舺賣肉「最嫩22歲」　6人激戰衝刺當場被抄急抓內褲

周媛46秒原版影片曝光

銀行內撞擊畫面曝

劉冠廷初一拜拜「成吉祥物」　遇粉絲要合照...認成張軒睿XD

101拖吊到新生北「開價4萬5」！女騎士一收帳單被嚇壞

傳播妹KTV洗手台前遭性侵！台中人夫偷拍肉色片：她好主動我會怕

色男約戰人妻摩鐵拍性愛片！完事「傳給她丈夫」下場出爐

三立採訪車暴衝釀9傷！最新畫面曝　加速闖紅燈「炸彈般撞進銀行」

無辜婦倒垃圾慘被資源回收車撞死　相驗結果「出血性休克」

男山友嶺山步道跌倒疑骨折　台東消防緊急救援助脫困

快訊／高雄鐵皮屋大火！超濃黑煙狂竄天際　消防急衝現場搶救

脫光正要抓龍筋警就破門　養生館「全糖升級」還可保養攝護腺

屏東1夜6起竊案！腳踏車男沿路狂偷車內財物　犯罪過程全都錄

勇消詹能傑殉職卓揆上香致意　雙親悲慟盼次子調回基隆

遭指「撞臉侯佩岑」温嵐嗨翻回應了！　林俊逸喊：你是學姊

退休金差點被搬光！假檢警詐騙鎖定花蓮女　警銀聯防攔阻1300萬

直擊／ATEEZ來台撂中文…唱到一半「突衝下台」　開全麥6000人叫翻

中國海警闖金門限制水域　邱垂正：敵意行為無助兩岸良性互動

霍諾德徒手攀101「最新時程、交管懶人包」　1/25上午7時起部分路段封閉

單場6罰0中逼出曾祥均驚天爆扣　勇士狂勝讓獵鷹吞兩大悲慘紀錄

101拖吊到新生北「開價4萬5」！女騎士一收帳單被嚇壞

澳網400勝史上第一人　喬科維奇：「他們想拿走一切不容易」

酒吧口角打到街頭！花蓮警快打火速壓制　4男狼狽落網

40歲富二代血糖飆600！拚3個月救回「雙眼卻瞎了」　門診絕望淚別

【技術不夠會崩潰】超窄通道畫雙白線就算了 棒棒糖還插天花板？

社會熱門新聞

色阿公3度逞慾！孫女閨蜜驚醒嘴裡多一根

色龜師父拐女信徒獻身！完事諷：跟妳X很無聊

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

情色養生館遭查　仍營業被斷水電

工程師撿屍遭判刑妹子自曝「今年第3筆」

即 ／貨車起步輾過買菜婦　臟器外露慘死

外籍男超速6次挨罰2萬5　「送達程序違法」全撤銷

即／桃園回收車追撞釀7傷　78歲婦人身亡

採訪車撞銀行「駕駛曝光」　50萬交保

50歲噁男性侵老闆10歲孫女！拍片存雲端曝光

醫美夫妻竊電挖比特幣　2員工判賠台電3348萬

即／三立採訪車衝銀行釀10傷　將依過失傷害送辦

阿公猥褻孫女　還辯：沒剝奪你處女膜

台東晚間墜橋！16歲少年緊急送醫

更多熱門

相關新聞

台南犯保新春關懷餐會登場舞獅祈福陪伴馨生家庭迎希望

台南犯保新春關懷餐會登場舞獅祈福陪伴馨生家庭迎希望

為陪伴犯罪被害人及其家屬迎接新春，犯罪被害人保護協會台灣台南分會24日於福爾摩沙遊艇酒店舉辦「2026年度春節關懷活動—馨心齊躍，駿馬迎春」馨生人新春關懷感恩餐會，共邀請馨生人家庭69戶、約190名家屬參加。

台南市勞工局曾文園區開辦生活花藝課程學員親手創作美學新體驗

台南市勞工局曾文園區開辦生活花藝課程學員親手創作美學新體驗

高材生遭感情詐騙崩潰　新竹巨城襲臀4女

高材生遭感情詐騙崩潰　新竹巨城襲臀4女

敲碗成功！王世堅再度南下挺陳亭妃「一馬當堅」1／31台南登場

敲碗成功！王世堅再度南下挺陳亭妃「一馬當堅」1／31台南登場

醒獅鑼鼓迎新春！台南徵才活動湧人潮

醒獅鑼鼓迎新春！台南徵才活動湧人潮

關鍵字：

台南偷拍性愛影片隱私權判刑

讀者迴響

熱門新聞

色阿公3度逞慾！孫女閨蜜驚醒嘴裡多一根

「愛的迫降」男主角原型過世！　台灣妻哀悼發文

色龜師父拐女信徒獻身！完事諷：跟妳X很無聊

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

情色養生館遭查　仍營業被斷水電

霍諾德「給賈永婕看1畫面」絕不玩命　網驚：不是一般人

快訊／霍諾德攀台北101延期改明天！

美髮店洗頭較持久？她實測「4天不會癢」　內行揭3關鍵

滑手機撞見老公出軌！律師認證「最強抓姦神器」

換成台人要爬101「亞洲媽媽反應曝光」！萬人炸鍋

工程師撿屍遭判刑妹子自曝「今年第3筆」

「超商1區域」別逗留　店員尷尬：客人醜態被看光

貝克漢長子婚禮被迫「與母共舞」！她淚崩全場尷尬

即 ／貨車起步輾過買菜婦　臟器外露慘死

蔡尚樺仁寶尾牙階梯慘摔　阿Ken、蕭煌奇神救場

更多

最夯影音

更多
第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保
洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面