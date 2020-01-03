快訊／黑鷹直升機「黑盒子」找到了　國防部：已送運安會進行資料判讀

記者袁茵、陶本和、林銘翰／台北報導

國軍一架UH-60M黑鷹直升機2日墜毀新北市烏來山區，釀8死5傷悲劇，參謀總長沈一鳴等人殉職。國防部3日表示，現場人員已在上午10時40分尋獲「失事殘存飛行資料紀錄器FDR」（黑盒子），將送往國家運輸安全調查委員會等相關單位協助進行資料判讀。





▲黑鷹失事照片曝光。（圖／記者陳雕文翻攝，以下皆同）

國防部表示，為執行UH-60直升機飛行意外事件現場調查作業，今日由總督察長黃國明中將率空軍、陸軍特戰官兵、軍備局等共49員，前往失事區域進行蒐證，現場人員已於上午1040時尋獲「失事殘存飛行資料紀錄器FDR」（黑盒子），本部將送往國家運輸安全調查委員會等相關單位協助進行資料判讀，以釐清肇事原因。

國防部表示，針對本次意外事件，感謝各界關心及協助，相關飛安調查作業目前仍在進行中，懇請媒體、各界勿做臆測性報導，以避免誤導視聽。

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