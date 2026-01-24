　
大陸 大陸焦點 特派現場

「身體X形」靈動老師不只一位！情趣裝拍片、情境實戰房全被挖出

▲▼周媛開設的學院設情境實戰房、教Dirty talk與親密互動。（翻攝自Ｘ）

▲周媛開設的學院設情境實戰房、教Dirty talk與親密互動，還有很多講師。（翻攝自Ｘ，下同）

記者董美琪／綜合報導

中國網路近期掀起「X形身體」迷因風潮，自稱「魅力導師」的周媛因誇張肢體動作與洗腦式台詞爆紅，影片中她高喊「眼神給出去」、「身體變成X型」，節奏感極強，引發大量網友模仿與惡搞。然而隨著熱度攀升，周媛過往經歷與課程內容也被陸續起底，爭議隨之擴大。

現年約46歲的周媛，2018年成立「黑白顛性商學院」，對外主打「提升女性魅力、經營親密關係」及「肢體表達訓練」，宣稱結合日式肢體研究與東方美學，打造系統化課程。她育有兩名子女，曾赴海外考察相關表達技術，回國後推出線上與線下培訓班，吸引大量學員付費報名，學院甚至有一群美女導師，在課程上親自示範。

▲▼周媛開設的學院設情境實戰房、教Dirty talk與親密互動。（翻攝自Ｘ）

▲▼周媛開設的學院有許多導師。（翻攝自Ｘ）

▲▼周媛開設的學院有許多導師。（翻攝自Ｘ）

隨著知名度暴增，越來越多學員與網友揭露課程實際內容並非單純形象或溝通訓練。試聽課程價格低至9.9元人民幣，但內容已出現大量露骨詞彙，甚至教導如何進行挑逗式對話與親密互動技巧。另有爆料指出，學院實體教學基地設置多種情境房，提供學員進行情境式演練，並流傳周媛親自示範大尺度動作的畫面，引發外界質疑課程已跨越一般教學界線。

▲▼周媛開設的學院設情境實戰房、教Dirty talk與親密互動。（翻攝自Ｘ）

網路上同時流出學院內部照片，顯示場地佈置宛如「實戰訓練空間」，部分網友直言課程內容疑似以「魅力教學」包裝成人情趣訓練，批評其將女性物化為討好男性的工具，也有人表示觀看後感到不適，認為已突破社會接受底線。

▲▼周媛開設的學院設情境實戰房、教Dirty talk與親密互動。（翻攝自Ｘ）

▲周媛開設的學院設情境實戰房。（翻攝自Ｘ）

除課程爭議外，周媛背後的商業規模也受到關注。中媒報導指出，其知識付費體系、情趣商品與醫美相關產業形成完整商業鏈。根據《藍鯨新聞》統計，僅官方商城課程收入已達2400萬人民幣，約合新台幣1億元；課程價格分級明確，從入門體驗班到高價私教課程，最高收費達8.8萬人民幣，另包含線下訓練營及高規格私密空間體驗，營收成長迅速。

▲▼周媛開設的學院設情境實戰房、教Dirty talk與親密互動。（翻攝自Ｘ）

大陸法律界也對此提出警示。河南澤槿律師事務所主任付建指出，若課程內容涉及物化女性、教導以性技巧取悅異性，可能違反公序良俗；若實際出現淫穢內容製作或傳播，恐觸犯刑事相關法規；若透過網路平台進行露骨表演，也可能違反治安管理相關規定。

目前周媛已悄悄將部分社群平台教學內容下架，但相關討論仍在網路持續延燒。從迷因爆紅到課程爭議，這場「X形身體」風波，正讓原本標榜女性自信訓練的商業模式，面臨輿論與法律雙重考驗。

