去大陸旅遊「體驗比台灣好嗎？」　大票揭2優勢嘆：贏國旅

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳凱力攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有網友表示，最近看到有人大讚「對岸旅遊體驗超棒」，自己雖然沒去過，但看過館長的影片也算略懂，忍不住上PTT八卦板發問「說真的對岸旅遊體驗有比台灣好嗎？」引爆兩派論戰；有人直言便宜、景點規劃和住宿CP值海放，也有人狂吐槽人潮爆量、到處菸味、景區收費多，整體就是「上限很高、下限也很低」。

該名網友表示，自己沒去過中國旅遊，但看到別人分享體驗很讚，才好奇是不是「真的有比較好玩」。貼文引發討論，兩派瞬間吵翻，「物價便宜+異文化體驗當然贏國旅阿」、「沒有，知名景區人超多，體驗很差」、「差就差在人太多，到哪裡都一堆人，有時候就會覺得很阿雜」、「以景觀跟風景區的服務，應該海放台灣」、「要草原有草原、要沙漠有沙漠、要山要山。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

「物價、硬體」都有優勢 網：人多是缺點

實際看下來，不少人把焦點放在「物價」與「硬體」，有人認為「物價便宜+異文化體驗當然贏國旅」，也有人點名住宿、叫車、餐廳都很划算，甚至有人直喊「屌打」，覺得自然景觀、歷史文化底蘊和古蹟數量先天就有優勢，隨便玩都新鮮。

至於最大罩門，多數網友認為還是「人」，因為知名景區人超多，遇到素質差的遊客就會很阿雜，還有人抱怨「什麼地方都要門票」甚至有隱性收費；另外也有不少人提到「到處都是菸味」，連室內、車上都可能聞得到，讓不抽菸的人很崩潰。也有人指出，人多本來就世界級景點常態，重點是避開連假、別去最熱門時段，或乾脆往西部山水、人少區域走，體驗就會好很多。