黑鷹墜毀8死關鍵「黑盒子」解讀　運安會：若軍方委託最快1天可完成

▲黑鷹直升機墜毀現場畫面。（圖／記者陳雕文翻攝）



記者賴文萱／台北報導

空軍一架UH-60M黑鷹直升機2日上午在新北市烏來山區墜毀，釀8死5傷重大事故，包括參謀總長沈一鳴也不幸罹難，軍方今（3日）早率隊上山尋找黑盒子，調查失事原因。運安會執行長官文霖指出，目前國內唯一可解讀黑鷹黑盒子的設備只有運安會有，但軍機調查權在國防部、空軍手上，目前運安會人員及設備都已就緒，若有收到軍方的技術委託需求，最快1天就可完成解讀。

▲軍方3日派員入山搜尋黑鷹直升機黑盒子，以釐清8死、5傷肇因。（圖／記者游芳男翻攝）

軍方3日上午派員從宜蘭桶後步道入山，搜尋黑鷹直升機黑盒子，帶隊指揮官國防部總督察長黃國明，出發前特別向國軍弟兄提醒黑盒子在機上位置及顏色、外觀，以求儘早找到黑盒子。

運安會執行長官文霖表示，目前國內僅有運安會有解讀黑鷹黑盒子的設備，裝備跟人員是跟原廠接受訓練，不過，法律上並沒有授權運安會做軍機調查，軍機調查權是在國防部或空軍手上，但雙方有合作協議，唯一方法就是軍方技術委託運安會做黑盒子解讀。

▲軍方3日派員入山搜尋黑鷹黑盒子，以釐清8死、5傷肇因。（圖／記者游芳男翻攝）

官文霖說，目前運安會的人員跟裝備都已經就緒，只要一收到軍方的公文，就會展開解讀作業，時程上，只要取到黑盒子，沒有損害情況下1天就可完成，但若有損害需要修復，就要2-3天。不過，若軍方選擇要送回原廠解讀的話，時程就必須拖較久，他預估送去解完再送回來至少5天時間。

至於軍方目前是否有意願請運安會協助，官文霖說，目前是由國防部主導調查，他不便回應。

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