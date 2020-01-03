快訊／點燈追思殉職將士！蔡英文不捨：代表國家跟他們說聲謝謝

▲蔡英文指示設立「0102殉職將士會場」。（圖／記者屠惠剛攝，以下同）

記者蔣婕妤、陶本和／台北報導

總統蔡英文3日晚間在台北賓館替沈一鳴等8位殉職將士點燈。蔡英文致詞時表示，要代表國家跟他們說一聲謝謝，感謝他們對國家的犧牲跟奉獻。

蔡英文晚間8點在副總統陳建仁、國防部長嚴德發、國安會秘書長李大維及代理參謀總長劉志斌等人陪同下抵達台北賓館，現場還有眾多空軍軍官，一同替8位殉職將士點燈，追思會場播放歌曲《朋友》，氣氛莊嚴哀戚。

蔡英文致詞時表示，這裡是為了這一次事故裡面因公殉職的八位將士所設的一個追思會，想來對殉職將士表達感謝的民眾，有一個地方可以來獻花、可以來致敬。在未來兩天 ，對這幾位為國殉職的將士想表達謝意的民眾，都可以來這個地點表達他們的心意。

蔡英文說，沈一鳴總長的犧牲跟殉職，讓大家非常非常不捨，對於這一次不幸殉職的將士，除了不捨還充滿謝意與敬意，「我要代表國家跟他們說一聲謝謝，感謝他們對國家的犧牲跟奉獻。」

蔡英文在3日上午舉行的軍事會談中，特別指示在台北賓館設置「0102殉職將士追思活動」，讓民眾能夠在4日前往追思致意。總統府說明，這是設置讓民眾可以致意的場所，不是靈堂，4日及5日兩天早上9點至晚間9點，開放國人前往向殉職國軍致意。

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