高華柱46年前經歷直升機失事　「腿骨戳胸前」忍痛攔車救司令于豪章

▲前國防部長高華柱，在46年前的空難中斷腿救司令。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



記者林彥臣／綜合報導

黑鷹直升機失事參謀總長沈一鳴不幸殉職，讓國家痛失英才，這起事件也讓人回憶起46年前發生在桃園龍潭的直升機失事事件，當時前國防部長高華柱就是這場空難的生還者，當時他的腿都摔斷了，還是忍痛攔車救陸軍司令于豪章。

在2日播出的新聞節目《關鍵時刻》中，康寧大學副校長馬西屏描述當年發生的往事，1974年12月27日，台灣有史以來「星星掉最多」的直升機失事事件，當時陸軍司令于豪章視察在桃園大園舉行的「昌平演習」，視察結束之後搭乘直升機回桃園龍潭陸軍司令部。

馬西屏說，當時三架直升機起飛各自飛往目的地，其中一架往台北飛前往國防部，起飛10分鐘就倒栽蔥在爛泥巴中，機上無人生還，另一架載著于豪章往龍潭陸軍司令部飛的直升機，也是飛了10幾分鐘也失事，六軍團司令、一軍軍長、總部政戰主任、總司令辦公室主任都在當場殉職。

▲前國防部長高華柱，在46年前的空難中生還。（圖／資料照）



馬西屏接著提到，當時機上最年輕的是于豪章的侍從官「高華柱上尉」，在失事的過程中雙腿斷掉，其中左腿的腿骨還戳到自己的胸前，高華柱把自己的腿骨推開，爬到馬路上攔了一部桃園客運，在客運司機協助下把高華柱跟于豪章送醫。

▲當時的陸軍司令于豪章在空難中生活，在1999年過世。（圖／周刊王）



馬西屏說，當時的行政院長蔣經國一聽到高華柱如此強悍的事蹟，下令搜救人員「優先把高華柱的腿骨找回來」，之後才在三軍總醫院把高華柱的腿接回來。

馬西屏話鋒一轉提到第三架直升機，第三架搭載的是當時的飛官出身的參謀總長賴名湯，直升機剛起飛就發現天候不適合飛行，就要求直升機就近迫降在中壢第九師的師部，到了下午要再起飛的時候，但第九師師長羅本立建議天候還是不適合飛行，直升機起飛之後果真盤旋一周之後又再度迫降。

▲前參謀總長羅本立。（圖／翻攝國防部發言人臉書）



馬西屏強調，1974年的失事改變了很多人的命運，侍從官高華柱上尉，後來因此受到矚目送到美國受訓，一路當到國防部長，原本有機會接任參謀總長的于豪章，在這次事件中癱瘓一生，後來活到1999年享壽81歲過世，第九師師長羅本立也因為當時的事件受到矚目，後來擔任參謀總長，在2018年享耆壽91歲過世。

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