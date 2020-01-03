黑鷹失事釀8死5傷　新黨：應由第三國調查、向美國索賠討公道

▲新黨召開記者會回應黑鷹失事。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

國軍一架UH-60M黑鷹直升機2日墜毀新北市烏來山區，釀8死5傷悲劇，參謀總長沈一鳴等人殉職。新黨3日下午召開記者會，黨主席郁慕明表示，這起事件並非「迫降」而是「墜落」，黑鷹直升機全球五年已掉十架，台灣一年多內也發生兩起失事，應由第三國調查黑鷹直升機設計是否安全，啟動對美國索賠，才能確保國軍軍備安全，為死者討回公道。

郁慕明表示，國防部稱此次失事是「迫降」，嚴重扭曲實為「墜落」的事實，將影響未來法律上索賠的事實基礎。他指出，已有物理學家向新黨提出幾大疑點，包括此次失事的直升機螺旋槳是在空中已停止擺動，並以倒栽蔥式墜落撞地，這可以用重力加速度推算出是在多高處開始往下墜，說明失事原因在機械本身出了問題。

郁慕明呼籲，這次失事讓台灣痛失參謀總長等多位將官，應要求美國政府協助向原廠求償，並由第三國專業團隊展開調查，既確保向美國購買的軍備安全，也為死者討回公道。

新黨不分區立委候選人邱毅則說，新黨實事求是地追查黑鷹直升機的安全問題，這才是每一個政黨、尤其是立法委員問政的態度，以這次黑鷹直升機失事是「墜落」而非「迫降」，以及全球五年內摔十架、台灣一年多已失事兩架，台灣還剩下的幾十架黑鷹直升機，未來應如何處理，亟需第三國專業團隊進行調查。

新黨不分區立委候選人陳麗玲說，目前台灣關於對外軍事採購的規定，即載明應由公正專業的第三方進行檢驗，「台灣花了幾百億向美國購買黑鷹直升機，現在就發現有安全隱憂，當然應該向美國啟動索賠」。新黨文宣委員會副主委林明正則說，由這次多位將官的犧牲，說明軍人是高風險職業，總統蔡英文大砍退役軍人應得的退休俸，應該向軍人道歉。

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