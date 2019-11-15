昨喊「票投民眾黨」今低調沒意見　張善政談爭議：表示我的理想跟直率

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨2020大選不分區立委名單一公開，掀起藍營支持者和黨內人員的反彈。國民黨副總統參選人張善政14日語出驚人切割藍營政黨票，要支持者「票投民眾黨」。切割藍營政黨票言論一出引發熱議，張善政15日受訪時轉趨低調，稱自己不是黨員，不適合對不分區名單發表意見，同時強調，相關言論表示自己的理想跟直率。

國民黨不分區立委名單公開，讓不少藍營支持者和黨內人員不滿。張善政14日表示，整體來講是沒有辦法符合期待，國政顧問團將全力把焦點放在總統、副總統選戰，跟不分區就切割，甚至語出驚人地說，就算真的不喜歡國民黨的不分區名單，「政黨票還有民眾黨可以投。」

張善政喊「票投民眾黨」，藍營副總統候選人切割國民黨不分區，讓韓國瑜也急著幫他善後，稱其不瞭解政黨政治運作。

14日談話中切割國民黨政黨票引發爭議，張善政15日受訪時態度轉為低調。對於名單中爭議人物吳斯懷、邱毅是否適合繼續排在安全名單內，張善政說自己不是黨員，對不分區沒有意見。至於若拿掉這兩人，吳敦義順序往後，是否比較恰當，他再重申，「我不適合發表意見。」

張善政強調，自己從來沒有涉入政黨活動，相關言論表示自己的理想跟直率，韓國瑜非常理解自己講出這些話的分際。

▲張善政人工智慧與商業應用研討會。（圖／記者呂佳賢攝）

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