黃暐瀚批國民黨不分區名單　「四不、一沒有」在爛

▲吳敦義抱著支持者落淚。（圖／東森新聞）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨不分區立委名單出爐，引發黨內強烈質疑、砲火連連，15日將開臨時中常會修正名單。對此，資深媒體人黃暐瀚日前稱這次的不分區名單很爛，之後又再度深入分析，這次的名單是「四不、一沒有在爛。」

黃暐瀚提到第一不「不夠年輕」，取前15名，把年紀總加起來，一共904歲，平均年齡56.9歲，其中吳敦義71歲年紀最大，最年輕的鄭麗文，也已經50歲。這樣的名單等於是在告訴年輕人，國民黨是「老人黨」，國民黨直接「放棄年輕選票」。

黃暐瀚提到第二不「不重視新住民」，林麗蟬沒排這事，「我是真的傻眼」，理由講了好幾天了。你說「把機會讓給別人」，也算合理，問題是，不只林麗蟬沒排，名單中的新住民代表「牛春茹」，排第19名，根本沒機會進立院，國民黨宣告放棄在台灣的55萬新住民，以及他們的家人和下一代，這數量，可能多達兩百萬人。

黃暐瀚提到第三不「不知道會被罵」，紅統的「疑慮」，這兩天看網路反應，很清楚了。吳斯懷將軍的「退將齊坐人民大會堂」，以及邱毅委員的「兩岸統一言論」，如同內建「討罵」技能。希望統一，當然沒毛病，但在台灣，這對「選舉」不利，卻是事實。

黃暐瀚提到第四不「不懂得包裝」，「徐弘庭不說，我還不知道，排17名的吳怡玎，曾任高盛集團副總裁」，國民黨不懂包裝，硬是把她介紹為「吳光訓之女」？換作民進黨，肯定讚她年輕優秀，可以推銷成「女版吳怡農」，國民黨到底會不會選舉？最後「一沒有」，黃暐瀚強調是「沒有國會過半的企圖心」甚至「沒有總統勝選的信心」。

黃暐瀚分析，國民黨2016年大敗，不分區還選11席，現在2020喊說要「重回執政」，結果想進立院搶龍頭的黨主席，卻在第8、第10游移（且猶疑），這樣排，等於是告訴社會與黨內，國民黨對總統勝選沒有信心，吳敦義對於繼續擔任黨主席這件事，也毫無信心，所以才要安排到立院的工作。因此，為什麼說這份名單「爛」？就是這「四不、一沒有」在爛。

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