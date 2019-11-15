韓國瑜豪宅案延燒　張善政：不要把庶民講的好像窮到住一個小房子

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統候選人韓國瑜日前遭爆料，在失業期間，夫人李佳芬曾受邀加入買屋團，買下南港第一豪宅，隨後又傳出韓國瑜、李佳芬夫婦的閨蜜群2011年底曾購入內湖工業宅。張善政15日受訪時替韓國瑜緩頰，要大家不要把庶民講得好像窮到住一個小房子，庶民代表得意思是沒有特權。

韓國瑜捲入豪宅風暴，不僅庶民形象大受質疑，也成為選舉攻防的話題。韓國瑜競選辦公室15日將召開記者會，向外界公開韓國瑜夫婦房產，並針對相關疑慮說明。

張善政15日受訪時表示，韓國瑜的房產爭議很單純，根本沒有炒房，始末也不用多講。針對外界批評韓國瑜「庶民買豪宅」，他認為，自己跟韓國瑜沒有當官前一直都是庶民，「不要把庶民講得好像一定要窮到住一個小房子，庶民就是沒有特權，跟一般人一樣。」





▲韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

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