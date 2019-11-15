蔡英文北高競總週末成立！最強組合「蔡賴配」可望本週底定





▲蔡英文、賴清德。（圖／記者洪正達攝）

記者蔣婕妤／台北報導

2020大選進入倒數階段，國民黨陣營「韓張配」已經確定，至於爭取連任得總統蔡英文與前行政院長賴清德的「蔡賴配」何時會公布，發言人阮昭雄14日受訪時表示，副手這一兩天就會對外公開。據了解，雖然賴清德與蔡英文15日一早都沒行程，不過，副手不會在15公布，在日程方面本週末可望正式底定。

在國民黨陣營已經確定由韓國瑜搭配前閣揆張善政出征2020大選後，蔡英文陣營的副手雖然已經呼之欲出，確定是由前閣揆賴清德出戰，但遲遲未得到官方親口證實。

蔡英文競選辦公室發言人阮昭雄、廖泰翔、顏若芳14日上午10時，代表蔡英文赴中選會領表。阮昭雄受訪時再被問及蔡賴配議題，他表示，副手人選就快公布了，請大家靜候，總統也一再重申會有最佳搭檔，全力爭取國人支持、全力拚勝選。

賴清德14日晚間臨時更改輔選行程，15日一早的行程全都取消，蔡英文方面則是同時間沒有公開行程，也讓外界聯想是不是15日就要公布副手人選。不過，正式公開蔡賴配的時間恐怕還要再等等，確定不會是15日。

蔡英文高雄市競總將在週六16日成立，隔天17日就是全國暨台北市競總成立。至於賴清德何時會以副手身分現身，據了解，蔡賴配不會等到下星期開始的登記周才公布，可望週末前就能底定。

其他人也看了這些...

► 【完整名單】國民黨不分區立委出爐 安全名單恐下修至12席

►蔡英文出手！民進黨不分區名單出爐 吳玉琴第1、游錫堃第7

► 時力公布2020不分區名單 「小燈泡」媽媽王婉諭排第3

►白白胖胖也是一種美