韓國瑜房產交易全公開　喊話蔡英文「別再用國家機器抹黑」

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜豪宅風波延燒，競選辦公室15日召開記者會揭露韓國瑜自36歲起「4買4賣」紀錄，韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千質疑，有心人士和媒體一直想營造韓國瑜擁有很多房子、買賣很多房子，但這些資料原本應是受到保護的個人資料，但這段期間資訊被有心人士對外釋放，試圖用「切香腸」模式，抹黑攻擊韓國瑜，直呼這就是徹查「國家機器」介入大選的機會。

韓競辦也強調，韓國瑜已光明磊落公布多年房產買賣交易細節，希望輪到總統蔡英文，比照韓國瑜今天記者會，公布多年來名下土地及房屋買賣細節，才是一場公平客觀的選舉。

國民黨總統參選人韓國瑜日前遭爆料，在出任北農總經理前一年，夫人李佳芬曾受邀加入買屋團，買下南港第一豪宅，隨後又傳出韓國瑜、李佳芬夫婦的閨蜜群2011年底曾購入內湖工業宅。韓國瑜捲入豪宅風暴，不僅庶民形象大受質疑，也成為選舉攻防的話題。

韓國瑜競選辦公室15日召開記者會，公布韓國瑜自36歲起「4買4賣」紀錄，其中在鎮江街的房子買賣都是700萬，在板橋的房子轉手賣掉後賺1600萬，在內湖以及南港的房子則是分別賠了290萬和420萬，全部房產交易共獲利900萬。

孫大千表示，這些資料原本應是受到保護的個人資料，但這段期間，這些資訊被有心人士對外釋放，試圖用「切香腸」模式，抹黑攻擊韓國瑜，並痛批有心人士和媒體一直想營造韓國瑜擁有很多房子、買賣很多房子，但他一再澄清，「韓國瑜夫婦跟許多台灣平民夫妻一樣，人生努力工作辛苦存錢，希望為自己家人、孩子做更好的人生安排，跟台灣很多夫妻相同，一步步買房子、換房子。」

孫大千說，這段時間他們花非常大力氣才拼湊出當年買賣資訊，直呼此案就是徹查國家機器是否介入大選的機會，媒體也有必要自清，這些資料是哪來的？

韓競辦副執行長許淑華表示，民進黨把國家資源用的很深，這是非常單純預售、賠售，被講成特權、炒房、施壓，胡扯能力一流，但民進黨拿出的很多資料，並不是記者採訪就能取得，質疑「究竟哪些單位透過公權力餵養這些媒體、民代？」

許淑華也強調，「庶民不是貧民」，這些資料就是台灣一般有存款的家庭， 進行合法有賺有賠的生意，不管自住、投資、賺賠都是正常市場過程，沒有違法，她更呼籲，如果用同樣標準，韓市長的房屋購買能力都要公布，那蔡英文、蔡家房產也應把土地交易獲利過程交代清楚，讓人民檢驗。

▲「直球對決！韓氏夫婦房產一次公開！下一位，蔡英文輪妳了？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

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