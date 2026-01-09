　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸「AI六小虎」搶頭香！智譜掛牌首日漲13%

▲中國生成式AI獨角獸「智譜」週四在香港掛牌上市，成為「AI六小虎」中首家登陸資本市場的企業。（圖／翻攝智譜AI）

▲中國生成式AI獨角獸「智譜」週四在香港掛牌上市，成為「AI六小虎」中首家登陸資本市場的企業。（圖／翻攝智譜AI）

記者楊庭蒝／綜合報導

中國AI產業迎來重大里程碑，被譽為「AI六小虎」之首的智譜（Knowledge Atlas Technology JSC Ltd.）週四正式在香港掛牌，成為首家上市的中國生成式AI獨角獸。智譜首日股價收盤上漲13.2%，報131.50港元，順利募資5.58億美元（約新台幣180億元）。

根據陸媒報導，儘管公開發售階段獲散戶超額認購高達1159倍，且背後有阿里巴巴、騰訊及清華大學研究團隊強力撐腰，但相比近期中國晶片股動輒翻倍的飆漲行情，智譜的首日表現仍顯得相對冷清，市值約66億美元。

智譜成立於2019年，主力營收來自國有企業的客製化AI建置訂單，2024年營收達3.124億人民幣，並計畫將七成募資投入通用大模型研發。然而，市場資金目前顯然更青睞「看得見」的硬體建設。投資專家分析，相較於深陷價格戰的軟體開發商，中國硬體概念股如壁仞科技、摩爾線程等，因受惠於政府明確支持與具體市場規模，股價表現遠優於軟體股。

雖然股價不如硬體股狂熱，但外資Sanford C. Bernstein分析團隊仍看好後市，直指「中國AI是2025年新主題，2026年會更熱」，且技術僅落後全球領導者數個月。面對國內軟體價格殺紅眼以及美國晶片出口管制的雙重夾擊，智譜董事長劉德兵強調，國際用戶將能看見其價值。不過，剛被Meta併購的中國新創Manus創辦人肖弘則點出殘酷現實，直言海外用戶付費意願是中國的5倍，這也是智譜未來走向全球必須面對的挑戰。
 

台灣超越美日　全球每6人有1人用生成AI

台灣超越美日　全球每6人有1人用生成AI

微軟研究團隊最新報告指出，全球生成式人工智慧（AI）使用情形持續升溫，2025年下半年平均約每六人就有一人曾使用相關工具；其中，台灣的AI普及率在受調查國家中排名第23，不僅高於美國，也明顯領先日本。

