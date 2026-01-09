海基會：去年「除籍專案」期間人力吃緊　滯陸國人協助量歷史次高

▲海基會副秘書長、發言人黎寶文。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

海基會9日下午舉行背景說明會，海基會副秘書長兼發言人黎寶文總結過去一年的業務情況，他表示，去年整體業務量與往年差距不大，明顯高峰出現在「除籍專案」期間，雖然預算被砍導致人力較為吃緊，但最後仍順利完成任務，期望今年若預算充足的話，能補充基層人員。

黎寶文提到，去年度整體業務量與往年相比差距不大，較為明顯的高峰出現在「除籍專案」期間，當時在文書驗證方面，新增了約1萬6千多件與戶籍相關的文書驗證案件。

黎寶文指出，在處理除籍專案期間，確實出現人力與諮詢量的高峰，但整體而言，去年文書驗證總量約在10萬件上下，僅有微幅增加，與往年差異不大。

黎寶文說，在滯留中國大陸國人協助方面，去年度協助人數約100人左右，這是歷史上第二高的紀錄，僅次於民國112年的102人。這也顯示，滯陸國人急難救助案件有持續增加的趨勢，未來也會投注更多心力與人力持續關注。至於緊急服務專線來電約5000件上下，與前一年相比沒有顯著變化。

黎寶文提到，整體來看，去年業務最繁忙的時期集中在除籍專案前後，無論是電話量或人力負荷都較為吃緊；不過，所幸大家到最後都能夠順利來完成，協助民眾完成補正的法律程序，「這一部分，我認為是去年一整年我們非常自豪的，也非常感謝各單位配合，共同努力完成。」

去年由於預算大減，海基會在人力上進行了相當程度的精簡，對於新的一年會否希望能補充人力，黎寶文坦言，去年海基會有進行高階人力的精簡，如果未來補充的人力是基層的會務人員的話，相信對整體的會務跟業務是會有幫助的，所以在預算規模可行，又能夠找到適合人力增補的情況之下，當然希望能夠有更多的會務人員來加入運作。