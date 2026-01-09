台南神秘「固力果」跑步男看板爆紅！網瘋猜是誰　真相曝光

▲台南神秘看板引熱議，跑步男真相曝光。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院，下同）



記者董美琪／綜合報導

台南街頭近日出現一面超吸睛的大型看板，畫面以「台灣之光」「TAIWAN」為主視覺，搭配身穿寫有「TAINAN」（台南）背心、雙手高舉衝線的卡通跑者，背景還有放射狀圓形與綠色台灣圖案，整體構圖讓不少人聯想到日本大阪道頓堀知名地標「固力果」廣告風格。看板曝光後迅速在社群引發熱議，不少人邊看邊笑，卻也有人看得滿頭問號，如今跑男真實身分曝光。

發文網友形容，「騎車經過的第一個反應：蛤？！孤陋寡聞的我還真不知道他是誰啊？！」引來大批網友接力吐槽與推測。有網友直呼「不忍直視」「嚇死人」，也有人覺得人物臉孔「太大眾臉」，怎麼看都像「某某人」，留言更出現各式各樣的對照版本，從政治人物、藝人到地方熟面孔通通被點名；另有一派網友則把焦點放在畫面風格，認為整體像是「致敬」大阪知名跑者看板，討論是否涉及仿作、二創或著作權疑慮。

網友瘋猜看板人物身分，「阿扁」、「K董吧」、「蔣經國」、「楊傳廣吧！」、「這種臉差不多跟20～30%的台灣男性一樣」、「趙少康」、「所以，到底是誰啊？」。也有網友在留言中提到地點線索，指看板疑似位於台南南區一帶，甚至點出「德興路」附近曾看見吊車施工的情況，讓不少人喊話想去「朝聖」一探究竟。

根據三立新聞網報導，當地居民也出面解答，指出看板上的「跑步男子」其實就是屋主本人；居民表示，這面看板純粹是屋主覺得好玩才設計懸掛，並無其他特殊意涵。有人笑說，「知道答案後反而更想看屋主本人長什麼樣。」