地方 地方焦點

台南神秘「固力果」跑步男看板爆紅！網瘋猜是誰　真相曝光

▲▼台南神秘看板引熱議，跑步男真相曝光。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

▲台南神秘看板引熱議，跑步男真相曝光。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院，下同）

記者董美琪／綜合報導

台南街頭近日出現一面超吸睛的大型看板，畫面以「台灣之光」「TAIWAN」為主視覺，搭配身穿寫有「TAINAN」（台南）背心、雙手高舉衝線的卡通跑者，背景還有放射狀圓形與綠色台灣圖案，整體構圖讓不少人聯想到日本大阪道頓堀知名地標「固力果」廣告風格。看板曝光後迅速在社群引發熱議，不少人邊看邊笑，卻也有人看得滿頭問號，如今跑男真實身分曝光。

發文網友形容，「騎車經過的第一個反應：蛤？！孤陋寡聞的我還真不知道他是誰啊？！」引來大批網友接力吐槽與推測。有網友直呼「不忍直視」「嚇死人」，也有人覺得人物臉孔「太大眾臉」，怎麼看都像「某某人」，留言更出現各式各樣的對照版本，從政治人物、藝人到地方熟面孔通通被點名；另有一派網友則把焦點放在畫面風格，認為整體像是「致敬」大阪知名跑者看板，討論是否涉及仿作、二創或著作權疑慮。

▲▼台南神秘看板引熱議，跑步男真相曝光。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

網友瘋猜看板人物身分，「阿扁」、「K董吧」、「蔣經國」、「楊傳廣吧！」、「這種臉差不多跟20～30%的台灣男性一樣」、「趙少康」、「所以，到底是誰啊？」。也有網友在留言中提到地點線索，指看板疑似位於台南南區一帶，甚至點出「德興路」附近曾看見吊車施工的情況，讓不少人喊話想去「朝聖」一探究竟。

根據三立新聞網報導，當地居民也出面解答，指出看板上的「跑步男子」其實就是屋主本人；居民表示，這面看板純粹是屋主覺得好玩才設計懸掛，並無其他特殊意涵。有人笑說，「知道答案後反而更想看屋主本人長什麼樣。」

01/07 全台詐欺最新數據

「乾女兒」陪看房遭脫衣性侵！　台南乾爹老闆狂喊：一次就好

台南一名廣告公司葉姓男負責人認一名年輕女員工為「乾女兒」，卻趁兩人獨處驗收實品屋時，對她伸出狼爪，意圖性侵未遂。法院審理後認定葉男行為明確違反女方意願，且態度惡劣、毫無悔意，最終依《刑法》強制性交未遂罪，判處有期徒刑3年，全案可上訴。

台北文創天空創意節移展台南　現代藝術與百年古蹟的對話

台南營養午餐跟進免費！黃偉哲轟蔣萬安：打開潘朵拉盒子

「台南最大尾」遭追捕1年　樹上爽曬日光浴中彈倒地

黃偉哲180度大轉彎！台南宣布營養午餐免費

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

