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上節目預言代理市長「只代3個月」？　葉匡時：韓有無當選都要回高雄

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▲高雄代理市長葉匡時 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高雄代理市長葉匡時。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜拚大選請假後市長一職由副市長葉匡時代理，不過葉匡時在14日播出的知名脫口秀節目上，被主持人問到代理市長是否要處理很多事，葉匡時則回「我代理市長也只代理3個月」，此話一出立即引起議論，解讀是否不好看韓國瑜選情？不過葉說韓國瑜不管當選不當選，明年1月還是都會回來。

高雄代理至是長葉匡時在知名脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》上被主持人問及，代理市長是否要處理很多事，葉匡時說「其實我代理市長的職務，我還是副市長，我代理市長也只代理3個月」，此話一出引起底下民眾哄堂大笑，主持人更訝異回「只代理3個月？不是應該希望代理3年半嗎」。

▲高雄代理市長葉匡時 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲葉匡時在節目上表示自己代理市長只有三個月。（圖／記者洪靖宜攝）

事後葉匡時15日接受訪問時提到「我是10月16日當代理市長職務，明年1月11日選舉結束就市長回來，不管當選或不當選他會回來要恢復市長職位，如果當選了就職時間也是明年5月，這段時間他還是高雄市長，如果沒當選還是回來當市長，所以我代理3個月這沒問題」。

葉匡時說「我想也沒這個能力法律上也不允許，法律上市長任期未到一半出缺必須改選不可能代理3年以上」，不過有媒體追問，節目上主持人問得時常幫市長圓話，葉回應「在有跟沒有之間」，葉匡時說「這樣不對嗎，我想你們自己想像」。

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