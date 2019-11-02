呂秀蓮、法師、槍擊要犯連署總統都敗陣！800萬保證金進帳國庫

▲釋悟善禪師付清100萬登記選總統。（圖／釋悟善禪師提供）

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統立委大選總統參選人提交連署書2日截止，除了代表喜樂島參選的前副總統呂秀蓮因未達門檻，2日下午宣布退選外，這次參加連署的8組人馬，連署全都未達可拿回保證金的14萬份，也因此總計8組的「百萬保證金」全都進國庫。

根據中選會發布的總統選舉公告，9月13至17日開始受理申請為總統、副總統選舉被連署人；而從13日至17日下午17時30分申請登記時間截止，總共有50人前來領表，但僅只有8組人馬申請登記。

申請登記的8組人馬，第一組是黃多玉（釋悟善禪師）和張幼薇，黃多玉是悟善文化基金會創辦人，佛教法名釋悟善禪師，來自韓國的華僑，自稱「史上第一個出家人登記選總統」，其相關事蹟包含12年內自掏腰包捐款超過1億元、在國道上不顧危險只為救一隻雞。他的競選理念為希望延續兩岸和平、維護中華文化、再創台灣經濟奇蹟，他稱厭惡藍綠惡鬥，希望作為一個真正的政治素人，以6字新法「買空、移空、整空」來拚經濟。

第二組是藍信祺、胡宗偉，藍信祺於2019年1月、3月在臉書寫道要公開處決民進黨、國民黨的人，還指名道姓罵總統蔡英文是畜生。藍信祺也是前10大槍擊要犯，17歲時曾犯下「虎山雙屍命案」遭判刑19年，出獄後於2011、2015年以「世界台灣皇帝」身分，兩度宣布參選總統。

第三組為曾坤炳、黃源誠，曾坤炳是國家改革促進會理事長，曾擔任過2屆台中市議員、民進黨台中市黨部主委，2009年以無黨籍身分參選澎湖縣長。第四組則是中國紅色統一黨主席黃榮章、柯振榮。

截止登記的最後一天，則有4組完成登記，分別是第五組新黨總統參選人楊世光、律師陳麗玲，第六組代表喜樂島聯盟的前副總統呂秀蓮、前南投縣長彭百顯，第七組王堯立、江丁威，第八組為梅峯、張建富。

參與2020總統大選連署總共有8組人馬，根據中選會規定，相關陣營自9月19日起可開始連署活動。中選會公告期程顯示，被連署人必須在11月2日下午5點半前獲28萬384人連署，才可取得角逐2020總統大選資格。另外，依據「總統副總統選舉連署及查核辦法」，若連署沒有超過連署人數一半，也就是14萬192人，將無法取回保證金100萬元。

截至11月2日下午5點半最後遞件時間，除了宣布退選的呂秀蓮外，總計8組被連署人全都沒有通過14萬份連署書門檻。北市選委會部分，雖然為了這次的收件嚴正待命，不過，最後8組連署人中僅有中國紅色統一黨主席黃榮章繳交了「67份」連署書。也就是說，包含呂秀蓮、法師、槍擊要犯等8組被連署人的「百萬保證金」全都無法取回、全數進國庫。

中選會主委李進勇2日近五點半特地至北市選委會視察。他受訪時表示，今天是連署送件的最後一天，全國各地選委會嚴肅待命，要等到最後一刻。他說明，2日下午五點半截止後，全台各地選委會會把連署結果匯報到中選會，並進行統計，不過這還不是最後結果，要等到13日最後審定才會有最終答案。

李進勇說，據他所知北市選委會有收到67份的連署書，會按照既定程序審查，結果要等到13號才會最後確定。

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