批賴清德拒出席彈劾說明　國民黨臉書遭灌爆：藍委也幾乎都沒去

▲國民黨批賴清德不來立法院說明遭彈劾一事遭打臉。（圖／國民黨臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院近日針對總統賴清德發動彈劾案，並邀請賴清德於今（21日）至全院委員會說明，不過賴清德昨日以憲政體制為由，致函立法院長韓國瑜表明不予列席。國民黨對此批評賴清德是「三失總統」，失職、失能、失德，強調國會議場上屬於賴清德的空椅子將成為其懦弱、無能、傲慢的歷史印記。豈料，國民黨臉書卻遭大批網友洗版狂嗆，「要不要也把今天議場影片傳上來，看看藍白總共幾隻貓在現場」、「你們也幾乎都沒去啊！」、「你們立委人都沒到場耶！」

對於賴清德拒絕列席彈劾案說明，國民黨痛批「三失總統」，並直指這一行為會在「中華民國」史上留下深刻印記。國民黨表示，國會議場上那張屬於賴清德的空椅子，將成為賴清德懦弱、無能、傲慢的印記，永遠烙印在中華民國史上，烙印在人民心中。國民黨更強調，這不是歷史巧合，而是賴清德「專斷獨裁的本性」未曾改變。

賴清德過去在台南市長任內，因登革熱疫情嚴峻而長達200多天未進議會，國民黨認為這與今日拒絕列席彈劾案說明如出一轍。並指出，「當年監察院對賴清德的彈劾理由是架空立法權，悖離民主與法治原則，傷害憲政體制，今天一字不變，這些理由再次完美適用於賴清德總統彈劾案」。國民黨直言，賴清德「位置雖然變了，專斷獨裁的本性，一分不變」。

國民黨認為，立法院啟動賴清德總統彈劾案審查，賴清德理應在民意最高殿堂接受全民監督，卻選擇缺席。國民黨表示，「拒絕依法行政、藐視民意監督，是失職；意識形態治國、造成國家空轉，是失能；帶頭主導惡罷、製造人民對立，是失德」，並批評賴清德「不但是『三失總統』，現在更直接消失在人民面前」。國民黨最後指出，賴清德的逃避等同於對失職、失能、失德的默認，並認為這是對憲政體制和民意監督的踐踏。

不過貼文曝光後，隨即遭到網友洗版，「你們也幾乎都沒去啊！」、「要不要也把今天議場影片傳上來，看看藍白總共幾隻貓在現場？」、「問題是叫來罵，又不是讓人來報告的」、「預算審了沒？不要只會玩TPASS捏」、「藍白不敢倒閣、會議不敢公開透明化、憑什麼總統要去立院讓你們糟蹋」、「總預算要審了沒」。

