總統獨立連署截止　中選會：8組候選人僅「統一黨」主席交67份連署書

▲中國紅色統一黨主席黃榮章、前副總統呂秀蓮、釋悟善禪師。（圖／翻攝自中國紅色統一黨FB、ETtoday資料照）



記者呂欣玫／台北報導

2020大選總統參選人提交連署書2日截止，代表喜樂島參選的前副總統呂秀蓮，以及其餘參加連署的8組人馬，連署份數全都未達可拿回保證金的14萬份。中選會2日表示，受理提出連署書件期間，僅有中國紅色統一黨主席黃榮章、柯振榮1組人選提出67份連署書件，中選會將於11月13日公告連署結果。

中選會2日表示，108年9月18日公告第15任總統、副總統選舉被連署人名單，共有8組申請為總統、副總統選舉被連署人，分別為黄多玉、張幼薇；藍信祺、胡宗偉；曾坤炳、黃源誠；黃榮章、柯振榮；楊世光、陳麗玲；呂秀蓮、彭百顯；王堯立、江丁威；梅峯、張建富。

中選會指出，受理提出連署書件期間，計有黃榮章、柯振榮1組向北市選舉委員會提出67份連署書件，實際數量以查核結果為準。

中選會表示，北市選舉委員會將依據「總統副總統選舉罷免法」及「總統副總統選舉連署及查核辦法」規定查核連署書件後，將查核結果函報中選會，待中選會委員會議審議後，最終於11月13日公告連署結果。

截至11月2日下午5點半最後遞件時間，除了宣布退選的呂秀蓮外，總計8組被連署人全都沒有通過14萬份連署書門檻。北市選委會部分，雖然為了這次的收件嚴正待命，但最後8組連署人中僅有席黃榮章繳交67份連署書。也就是說，包含呂秀蓮、法師、槍擊要犯等8組被連署人的「百萬保證金」全都無法取回、全數進國庫。

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