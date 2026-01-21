　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌「誤拿」國防機密文件　議員張博洋實測：42秒能翻拍37頁

▲▼ 黃國昌「誤拿」國防機密文件離場　張博洋實測：42秒能翻拍37頁。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲黃國昌「誤拿」國防機密文件離場，張博洋實測：42秒能翻拍37頁。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

日前國防外交委員會進行秘密會議，民眾黨立委黃國昌「不慎」帶走機密文件，他聲稱前後時間約30秒，但民進黨團指指稱他離開時間將近1分半鐘，不在監視器內時間就高達42秒。而高雄市議員張博洋今天更進行實測，42秒可以翻頁的文件高達37頁，若機密資料是雙面列印，拍照頁數更可達到74頁，更何況，黃國昌身後還跟著兩個助理，機密資料被攜出是嚴重的國安問題，不是一句「綠營政治操作」就可以閃爍其詞含糊帶過。

針對黃國昌將國防機密文件攜出，民進黨團書記長陳培瑜及副幹事長沈伯洋今日前往調閱相關監視器，指稱黃國昌離開時間將近1分半鐘，不在監視器內時間就高達42秒，且有助理手上拿著手機，請黃國昌說明清楚。

張博洋說，民眾黨路線長期主張公開透明，黃國昌的更是一路高舉道德大旗來標榜其問政風格，平常五根手指指著別人，自己違規時卻從頭到尾沒有一句抱歉反省，如今連消失的42秒到底做了哪些事情也講不清楚，嚴以待人，寬以律己，這個才是黃國昌真正的問政風格。

▲▼ 黃國昌「誤拿」國防機密文件離場　張博洋實測：42秒能翻拍37頁。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲黃國昌「誤拿」國防機密文件離場，張博洋實測：42秒能翻拍37頁。（圖／記者賴文萱翻攝）

張博洋質疑，隨著中共對台軍演升溫，美中衝突不斷擴大，國防預算的重要性已經不可同日而語，但民眾黨面對保家衛國的預算，不是卡就是擋，現在連「偷」都直接來了，口口聲聲支持國防，但是做的行為全部都是弱化國防，中共同路人的帽子從來不是別人扣的，是民眾黨自己主動戴在頭上的。

黃國昌對此事回應，民進黨到今天還在炒作這個議題，就知道民進黨就是一天到晚在搞政治鬥爭，哪裡有在關心國家大事啊？哪裡有在關心人民真的需要的事情啊？

黃國昌反問，調完錄影帶以後，沈伯洋是不是要道歉？東西是不是他自己繳回去的？說是議事人員追回？用這種寫法，然後想要混淆視聽，「好像東西我帶走、是議事人員追回來？No！我發現了以後我自己就拿回去給他們了，要不要更正說法？」

黃國昌嗆，「民進黨你們立法院議事規則自己之前已經提案過了，自己提案的內容自己都不熟，丟人現眼！回去好好把自己提案的內容看清楚」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
523 2 8067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
前一天才示警！這檔ETF暴跌17%　不敗教主：早就叫你跑
鄰近101！「台北版九龍城寨」都更啟動
張文散發「危險感」！　哥哥結婚拒邀他：怕弟弟會殺人
快訊／範圍擴大！　10縣市「非常寒冷」
台股爆史詩級大量！　三大法人聯手重砍
快訊／不只滿堂紅！　「虎爺台菜私廚」詹軒文等8人遭拘捕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

直擊／「靈活胖子」蔡易餘競選背帶卡住　賴清德笑場：這最長的了

民眾黨支持軍購條例條件曝　黃國昌邀賴清德辯論：國人若認賴有理8票支持

桃園新任主計政風處長宣誓就職　張善政親自監誓

黃國昌「誤拿」國防機密文件　議員張博洋實測：42秒能翻拍37頁

黃國昌嗆上電視辯論　行政院提醒把握最後工作天：期待在國會辯論

卓榮泰下戰帖辯論總預算　黃國昌接招：好膽麥走！

賴清德2點提醒民進黨縣市長候選人　「母雞要發揮母雞的角色」

北車明下午2時無差別攻擊演練　蔣萬安坐鎮：民眾收簡訊別恐慌

賴清德讚關稅談判成果　曝2500億信保來源「不會排擠國內企業額度」

否認請辭文傳會主委　吳宗憲：若有進到宜蘭縣長選舉再處理

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

阿蘇觀光直升機起飛6分鐘失聯！　最後訊號「火山口附近消失」

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

豪宅餘屋「撐門面」有隱情！　30歲豪擲數億買房不眨眼？科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市｜地產詹哥老實說完整版 EP293

直擊／「靈活胖子」蔡易餘競選背帶卡住　賴清德笑場：這最長的了

民眾黨支持軍購條例條件曝　黃國昌邀賴清德辯論：國人若認賴有理8票支持

桃園新任主計政風處長宣誓就職　張善政親自監誓

黃國昌「誤拿」國防機密文件　議員張博洋實測：42秒能翻拍37頁

黃國昌嗆上電視辯論　行政院提醒把握最後工作天：期待在國會辯論

卓榮泰下戰帖辯論總預算　黃國昌接招：好膽麥走！

賴清德2點提醒民進黨縣市長候選人　「母雞要發揮母雞的角色」

北車明下午2時無差別攻擊演練　蔣萬安坐鎮：民眾收簡訊別恐慌

賴清德讚關稅談判成果　曝2500億信保來源「不會排擠國內企業額度」

否認請辭文傳會主委　吳宗憲：若有進到宜蘭縣長選舉再處理

超多人1舊物塞抽屜！消防員求扔「不定時炸彈」：別留著當紀念

陳傑憲測出ISFJ守護者　一句「女生有興趣」讓中華隊心理課動起來

日獨居男「全裸陳屍浴缸」51天！兇手1招藏屍浴室　死因曝

台南市道安數據偏高不迴避　黃偉哲：滾動檢討用數據守住安全底線

UNIQLO：C首推質感墨鏡「春夏重點搶看」！790元抽繩包、精品級外套必收

陽明海運深化海事產學教育　與東港海事厚植新世代輪機專業人才

獨／排隊天花板！為彈300萬名琴等2hrs　台中樂迷朝聖：圓人生夢想

直擊／「靈活胖子」蔡易餘競選背帶卡住　賴清德笑場：這最長的了

投信砍175億元創單日最大賣超金額　旺宏出脫1.1萬張

中山、大安領跌！北市房價連3季下滑　預售單價逆勢站上126萬

【冷血到令人毛骨悚然】逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親

政治熱門新聞

LIVE／賴清德缺席但「清德宗蒞臨」　藍白甲動應戰彈劾審查會

快訊／民進黨正式提名高雄台南嘉縣候選人　賴清德、陳亭妃互動曝

幼師令3歲童「脫褲裸下體跪地擦水」　母淚訴鶯歌私幼湮滅證據

被嗆「大便自己收」　盧秀燕：內政部應道歉

藍白甲動應戰彈劾案審查會　吳思瑤曬現場照酸：連自己人都不捧場

硬起來！115年度總預算還在卡　卓榮泰要立法院：來辯

土方之亂！中市府怒轟中央配套沒到位

黃國昌、黃珊珊6白委確定請辭　韓國瑜：即使離開但情誼長長久久

賴清德不出席立院彈劾案審查　傅崐萁控：就任1年半掏空台灣40.5兆

2026竹市民調　王婉諭：思考投入新竹市長選舉「本土陣營須合作」

批民進黨拿人民當肉票　黃國昌：第一次看到立院給錢政院不要

2台人生死未卜　駐處已與家屬取得聯繫「提供必要協助」

教師下周上街抗議　鄭英耀冷回一句話惹怒教團

海委會「海洋白皮書」淪洗經歷？　女裝總經理變編纂委員

更多熱門

相關新聞

黃國昌嗆上電視辯論　行政院提醒把握最後工作天

黃國昌嗆上電視辯論　行政院提醒把握最後工作天

115年度中央政府總預算持續卡關，行政院長卓榮泰今（21日）下戰帖要和在野黨辯論總預算。民眾黨團總召黃國昌表示，願意比照大選規模由電視台協調辦理、全程直播。對此，行政院回應，國會就是最好的公開平台，呼籲黃委員把握本會期最後7個工作天，儘速將中央政府總預算案付委審查，卓院長非常期待能在國會殿堂與黃委員辯論。

卓榮泰下戰帖辯論總預算　黃國昌接招：好膽麥走！

卓榮泰下戰帖辯論總預算　黃國昌接招：好膽麥走！

賴清德不出席彈劾案審查　黃國昌：期待14位民進黨立委勇敢站出來

賴清德不出席彈劾案審查　黃國昌：期待14位民進黨立委勇敢站出來

民眾黨再公布10位議員選將　許甫、吳怡萱、林子宇進軍地方

民眾黨再公布10位議員選將　許甫、吳怡萱、林子宇進軍地方

幼師令3歲童「脫褲裸下體跪地擦水」　母淚訴鶯歌私幼湮滅證據

幼師令3歲童「脫褲裸下體跪地擦水」　母淚訴鶯歌私幼湮滅證據

關鍵字：

國防機密黃國昌張博洋民眾黨國安疑慮

讀者迴響

熱門新聞

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

蕾菈離婚4月爆秘戀瘋男晨灰！

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

「國中小、高中才放寒假」今又開學！學生崩潰了

韓國出境新規「一票被開行李箱檢查」　網驚：之前帶沒事

大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了

八點檔女星被查出不易受孕　突昏倒送醫「一驗懷孕了」

媽電子廠「老闆1句全被裁員」　林智群嗆：這才是掏空台灣

前一天才示警「這檔ETF暴跌17%」　不敗教主：早就叫你跑

蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！

斑馬線上多3條白線　交通部早解答用途

快訊／泰山新北大道路口「水管爆裂」！馬路成汪洋

更多

最夯影音

更多
大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學
求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面