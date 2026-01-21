黃國昌「誤拿」國防機密文件　議員張博洋實測：42秒能翻拍37頁

▲黃國昌「誤拿」國防機密文件離場，張博洋實測：42秒能翻拍37頁。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

日前國防外交委員會進行秘密會議，民眾黨立委黃國昌「不慎」帶走機密文件，他聲稱前後時間約30秒，但民進黨團指指稱他離開時間將近1分半鐘，不在監視器內時間就高達42秒。而高雄市議員張博洋今天更進行實測，42秒可以翻頁的文件高達37頁，若機密資料是雙面列印，拍照頁數更可達到74頁，更何況，黃國昌身後還跟著兩個助理，機密資料被攜出是嚴重的國安問題，不是一句「綠營政治操作」就可以閃爍其詞含糊帶過。

針對黃國昌將國防機密文件攜出，民進黨團書記長陳培瑜及副幹事長沈伯洋今日前往調閱相關監視器，指稱黃國昌離開時間將近1分半鐘，不在監視器內時間就高達42秒，且有助理手上拿著手機，請黃國昌說明清楚。

張博洋說，民眾黨路線長期主張公開透明，黃國昌的更是一路高舉道德大旗來標榜其問政風格，平常五根手指指著別人，自己違規時卻從頭到尾沒有一句抱歉反省，如今連消失的42秒到底做了哪些事情也講不清楚，嚴以待人，寬以律己，這個才是黃國昌真正的問政風格。

▲黃國昌「誤拿」國防機密文件離場，張博洋實測：42秒能翻拍37頁。（圖／記者賴文萱翻攝）

張博洋質疑，隨著中共對台軍演升溫，美中衝突不斷擴大，國防預算的重要性已經不可同日而語，但民眾黨面對保家衛國的預算，不是卡就是擋，現在連「偷」都直接來了，口口聲聲支持國防，但是做的行為全部都是弱化國防，中共同路人的帽子從來不是別人扣的，是民眾黨自己主動戴在頭上的。

黃國昌對此事回應，民進黨到今天還在炒作這個議題，就知道民進黨就是一天到晚在搞政治鬥爭，哪裡有在關心國家大事啊？哪裡有在關心人民真的需要的事情啊？

黃國昌反問，調完錄影帶以後，沈伯洋是不是要道歉？東西是不是他自己繳回去的？說是議事人員追回？用這種寫法，然後想要混淆視聽，「好像東西我帶走、是議事人員追回來？No！我發現了以後我自己就拿回去給他們了，要不要更正說法？」

黃國昌嗆，「民進黨你們立法院議事規則自己之前已經提案過了，自己提案的內容自己都不熟，丟人現眼！回去好好把自己提案的內容看清楚」。