最混亂的一周！「國中小、高中才放寒假」今又開學　學生崩潰了

網搜小組／劉維榛報導

2026年最混亂的一周！有網友直呼，今（21日）是國中小、高中的開學日，呈現「段考、結業式與開學」擠在一周無縫接軌，接著要補下學期的課3天，才能放寒假，讓學生時空錯亂。文章曝光後，其他人也熱議，「2026最扯事件，周二結業式、今天開學」，放了15個小時的另類小寒假。

像連環炮！段考、結業式、開學全擠這周

不少網友在Threads發文哀號，昨天是結業式，但今起還得補課三天才能放寒假，陷入懷疑人生的狀態，「現在國中生的狀態：周一段考、周二結業式、今天開學」、「1/20結業式12:00放學，1/21開學，正常作息時間」、「2026最扯事件，周二結業式、今天開學，我們放了15個小時的寒假，3天的下學期」。

就連老師都坦言，「今年好特別，周二結業式、周三開學，所以我的白板得繼續下學期的課程，也好...早點預習，孩子們再堅持一下」、「周二結業、周三開學，不過還是沒有打算進新進度」。

事實上，去年公布115年政府行政機關行事曆後，引發家長擔心寒假、春節之間夾著上課日，會造成排假不連續，因此教育部決議調整114學年度第2學期行程，將115年2月11日（周三）訂為開學日。

1月24日放到2月22日！史上最長寒假

另配合春節假期安排，原定2月11日至13日的上課日調整為放假，改於1月21日至23日提前補課，也就是說，學生需先上3天課後才開始放寒假，開學日則順延至2月23日（周一），如此安排兼顧了法定假期與家長、學生的需求，也讓今年寒假（1月24日至2月22日）成了史上最長的冬季假期。