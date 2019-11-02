經濟成長亞洲四小龍第一！蔡英文：民主自由可以當飯吃

▲蔡英文力挺張宏陸。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／新北報導

立委張宏陸2日晚間在新北市板橋國小舉辦造勢晚會，總統蔡英文現身力挺。蔡英文致詞時提到，台灣這一季的經濟成長再成為亞洲四小龍第一，同時，台商與外商也持續加碼投資，「有人說民主自由不能當飯吃，但我要說，民主自由可以當飯吃。」

民進黨2日晚間在新北市第六選區（板橋西區）舉辦「新北群英會」音樂會，除了總統蔡英文特地現身站台，力挺現任立委張宏陸；另外包括2020蔡英文總統連任新北市競總主委余天、立委羅致政、民進黨新北市議會黨團總召何博文及新北市議員王淑慧、戴瑋姍等在地民意代表也前來助陣，訴求勝選大團結。

蔡英文致詞時表示，蔡政府過去三年做了很多事，但在去年九合一選舉時沒有選好，很多人問她政府有沒有做事，「我們不但有做事，而且做了很多事，現在成績一樣一樣拿出來了。」

蔡英文提到，台灣經濟成長率這一季再次拿下亞洲四小龍第一，已經連續亞洲四小龍第一了。因為過去三年打下的基礎，儘管有許多國家面對經濟成長狀況不佳，但台灣的經濟成長卻是穩定成長，而且會越來越好，「這是台灣再一次，最好的機會，讓我們台灣可以領先亞洲其他地方。」她向支持者喊話，要再給蔡英文團隊四年的時間，持續替台灣打拼。

蔡英文指出，台商持續回台投資，外商也加碼投資台灣，「為何大家要來台灣投資？因為政府有決心要做好，台灣人才很多，我們有民主自由，這都是高階人才最喜歡的。民主自由很重要喔，因為民主自由高階人才才會在台灣，有人說民主自由不能當飯吃，我要說，民主自由可以當飯吃，顧好主權，台灣的經濟產業一定穩定往上成長。」

另外，蔡英文也特別稱讚張宏陸，自從擔任立法委員以來，在國會問政上的好表現，相信大家有目共睹；面對板橋鄉親的需求，張宏陸三年來每天戰戰兢兢地為地方爭取到不少建設，是民進黨推出的優質好立委。她拜託選民這次選舉一定要「蔡英文一票、張宏陸一票、民進黨一票」。

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