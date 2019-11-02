張善政承認「污名化蔡英文」 林鶴明：應向蔡總統、年輕世代道歉

▲張善政。（圖／記者張一中攝）

記者蔣婕妤／台北報導

韓國瑜國政顧問團召集人張善政接受媒體專訪時提到，認為「年輕人沒出社會覺得嗆中很爽」。蔡英文競選辦公室文宣群副執行長林鶴明批評其失言，張善政卻反擊，承認自己「污名化蔡英文」。對此，林鶴明2日感嘆，這是對年輕世代最壞的示範，「張善政先生應該向蔡英文總統道歉，並為他做出污名化他人的錯誤示範，向年輕世代道歉。」

張善政接受中評社專訪時提到，「至於年輕人支持蔡英文和韓國瑜的比例懸殊原因為何？張善政認為，有部分當然是年輕人喜歡看蔡英文嗆對岸，看起來很爽，年輕人有時候還沒出社會、體驗到生活實際經濟壓力等，就是喊爽。所以年輕人支持蔡英文倒不是因為這幾年政績做得多好，而是他們覺得跟對岸嗆聲很爽，有點逞口舌之快。」

張善政稱「年輕人沒出社會覺得嗆中很爽」遭批，卻在受訪時大方承認「污名化蔡英文」。林鶴明2日在臉書表示，「昨天晚上參加活動在忙，沒時間注意新聞，今天看到張善政先生昨天的回應，不禁要嘆氣，張善政先生承認他污名化蔡英文總統，這更是對年輕世代最壞的示範。」

林鶴明說，張善政是我國前行政院長，更擔任韓國瑜國政顧問團召集人，竟然在面對質疑污名化年輕人時，自己公開證實他其實是污名化蔡英文。

林鶴明超酸批評，「若媒體訪問張善政先生的自白無誤，影片也是張善政先生本人，沒有被盜證號。張善政先生就是承認他的發言是污衊蔡英文總統，那我必須嚴正指出，張善政先生不只是失言，這樣的發言更應該被譴責。張善政先生應該向蔡英文總統道歉，並為他做出污名化他人的錯誤示範，向年輕世代道歉。」

林鶴明強調，台灣是言論自由的國家，蔡英文施政好壞可以被公評。但是像張善政公開承認他是污名化蔡英文總統的言論，證明韓國瑜陣營這段時間以來，選戰策略就是污名化對手，模糊選戰焦點。並非透過理性的政策辯論，而是透過浮誇、污衊的言論來降低台灣選舉文化。

林鶴明指出，「而我認為，這就是年輕世代厭惡韓國瑜陣營的原因。張善政身為總召，更是元兇之一。」

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