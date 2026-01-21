阿蘇山直升機墜毀2台人生死未卜　駐處已與家屬取得聯繫：提供必要協助

▲阿蘇火山觀光直升機。（示意圖／記者周湘芸攝）

記者詹詠淇／台北報導

日本熊本縣阿蘇火山一架載有2名台灣遊客及1名日籍駕駛的觀光直升機20日失聯，機上3人生死未卜，但直升機殘骸疑似出現在阿蘇中岳第一火口內。熊本縣知事木村敬21日對事故表示痛心，同時承諾竭盡全力搜救。對此，外交部今（21日）表示，我國駐福岡辦事處已與家屬取得聯繫，後續將提供必要協助，至於相關情形基於當事人及家屬隱私，不便代為回應。

駐日代表李逸洋今（21日）上午發文表示，昨天一架載有2位台灣乘客及飛行員的觀光直升機在阿蘇火山中岳火山口附近失聯的消息傳出後，駐日代表處與國人都相當關心。駐福岡辦事處長陳銘俊立即與當地政府及救難單位聯繫，請求全力搜救；並與家屬聯絡上，說明即時情況。

李逸洋指出，陳銘俊在第一時間向他報告後，他請陳銘俊代表台灣，請求日方全力搜救，駐處將提供家屬一切協助；同時指示駐處負責急難救助事務的領務組、協助旅客的交通部觀光署東京辦事處及新聞組協助陳銘俊處理。

李逸洋透露，昨日深夜接獲行政院長卓榮泰的指示，請日方全力搜救。陳銘俊聯繫日方後，熊本縣知事木村敬今日上午回覆表示，「我們剛剛錄製了一段影片，向台灣各位通報我們正在竭盡全力提供幫助。影片將於1小時內分發給媒體。國際事務處也會將影片送交福岡辦事處」。

李逸洋也說，因阿蘇火山中岳火山口附近瓦斯濃厚，昨晚無法持續搜救，今日上午7時半（台灣時間6時半）左右，日本警消單位已在現場附近成立搜救小組。

針對相關進展，外交部下午回應《ETtoday新聞雲》表示，外交部已指示我國駐福岡辦事處與日本熊本縣政府保持密切聯繫以掌握搜救情況。此外，熊本縣知事木村敬親自指示所屬全力搜救，目前待阿蘇山地區火山氣體濃度降至安全範圍，將隨即展開搜救工作。

外交部指出，我國駐福岡辦事處已與家屬取得聯繫，後續將提供必要協助，至於相關情形基於當事人及家屬隱私不便代為回應。