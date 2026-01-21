　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

媽電子廠上班「老闆1句全被裁員」　林智群嗆：這才是掏空台灣

▲▼台積電LOGO,台積電外觀,半導體晶片製造,半導體產業。（圖／記者李毓康攝）

▲台積電。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

台美關稅談判底定，對等關稅調降為15%且不疊加，台積電也將擴大在美投資，卻引來「變成美積電」的質疑聲浪。對此，律師林智群表示，25年前媽媽任職電子廠時被「一聲令下裁員」，老闆喊要「西進中國」才能省錢，直言這才是「掏空台灣」，接著痛批部分人喊「台積電去美國設廠是在掏空」根本邏輯錯亂。

律師林智群在臉書表示，在電子廠上班10多年的媽媽，忽然一夕間被資遣，甚至整個廠區都裁掉，老闆解釋要西進大陸，因為中國員工更便宜，這雖然是25年前的事，但想藉此說明「這個才是掏空台灣啦！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

林智群想要表達的是，反觀如今的台積電，不僅沒裁人、還不斷擴廠、持續招募人才，「就算去美國設廠，也是一堆台灣工程師一起過去支援，哪裡有掏空？」

外資持股七成、技術來自美國！為何不能設廠

他進一步解釋，台積電股權有七成是外資持有，一半技術源自美國與荷蘭，客戶也有七成來自美國，「為什麼不能在美國設廠？這本來就是國際布局。」他怒嗆，把台積電賣給紫光、去上海設廠都沒人喊掏空，「台積電去美國投資設廠，就是掏空？這些小藍白的邏輯真奇怪。」

最後，林智群不客氣開酸，台積電去美國設廠，股價從800漲到1700元，股東都沒意見，「你們這些空手的人在靠杯啥小？不爽，就趕快去放空台積電啦，不敢用自己的錢真槍實彈，都是嘴炮！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
523 2 8067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台北早餐店巧遇霍建華！　被粉絲認出「直接整桌幫買單」
阿蘇火山直升機「10分鐘行程2800」　遊客揭值得原因
快訊／槍殺安倍晉三　山上徹也遭判「無期徒刑」
媽電子廠上班「老闆1句全被裁員」　律師：這才是掏空台灣
黑澀會美眉突昏倒送醫！　「一驗懷孕了」
快訊／川普空軍一號故障　高空急返航
快訊／最強雙韓援來台！　女神金泰琳、李貞潤正式加盟國王
快訊／「再見，職業網壇」詹詠然高掛球拍正式宣布退休
阿蘇火山直升機多危險？　資深教官嘆：像陽春的雞蛋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

天冷急凍別出門！蘇一峰「點名3種疾病」：會特別的難熬

美「攀岩大神」將徒手爬101　物理老師揭難度：指力要多1.3倍

冷氣也放寒假！鹿港高中結業式「禮堂噴雨」... 學生嗨喊：水喔

別傻做苦力！未來25天「4生肖」遇貴人賺翻　屬猴靠長輩發大財

首波國片「大航海計畫」名單出爐　3部電影獲最高1億元前進國際

搭郵輪沒趕上通關！竟call駐日代表處「叫警察帶人下船」　結局哭了

媽電子廠上班「老闆1句全被裁員」　林智群嗆：這才是掏空台灣

幼兒園月費上萬要面試！醫師兒「活潑健康」被刷掉　家長：天大笑話

寒流來照樣訓練！海龍蛙兵曝「冬天下水」心得：骨頭都會刺痛

最美議員親回「會爭取連任」　一票粉絲嗨翻！

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

阿蘇觀光直升機起飛6分鐘失聯！　最後訊號「火山口附近消失」

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

豪宅餘屋「撐門面」有隱情！　30歲豪擲數億買房不眨眼？科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市｜地產詹哥老實說完整版 EP293

天冷急凍別出門！蘇一峰「點名3種疾病」：會特別的難熬

美「攀岩大神」將徒手爬101　物理老師揭難度：指力要多1.3倍

冷氣也放寒假！鹿港高中結業式「禮堂噴雨」... 學生嗨喊：水喔

別傻做苦力！未來25天「4生肖」遇貴人賺翻　屬猴靠長輩發大財

首波國片「大航海計畫」名單出爐　3部電影獲最高1億元前進國際

搭郵輪沒趕上通關！竟call駐日代表處「叫警察帶人下船」　結局哭了

媽電子廠上班「老闆1句全被裁員」　林智群嗆：這才是掏空台灣

幼兒園月費上萬要面試！醫師兒「活潑健康」被刷掉　家長：天大笑話

寒流來照樣訓練！海龍蛙兵曝「冬天下水」心得：骨頭都會刺痛

最美議員親回「會爭取連任」　一票粉絲嗨翻！

維多利亞「臭臉瞪媳婦」影片瘋傳！　她殺人眼神超恐怖：氣氛尷尬

隧道驚見明星花露水！　老礦工淚憶為蓋屍臭：拼命救回同袍遺體

「SUPER JUNIOR特展」台灣站門票明開搶　高雄5城市應援必拍

阿蘇火山霧太大「無人機出動失敗」　記者親揭：完全看不見

台灣網球名將詹詠然正式退役　澳洲網球公開賽24日將辦榮退儀式

李灝宇三壘新秀第3！曾豪駒期待打擊火力挹注　曝費仔可能定位

宿霧豪華機房搞愛情詐騙！17台人僱菲傭伺候...今押解返台受審

洋將阿巴西左膝動刀！TPVL台鋼天鷹宣布他離隊返國接受治療

火速救援！彰化男地檢署倒地無心跳　法警保全聯手AED搶命

線上解說帶路！太魯閣臺地故事地圖上線　體驗步道地景與生態

安成宰在女兒面前好卑微

生活熱門新聞

斑馬線上多3條白線　交通部早解答用途

「國中小、高中才放寒假」今又開學！學生崩潰了

LINE「22款免費貼圖」限時下載！流浪狗勾、泰吉來了好探吉

「我再ven一次」爆紅　引陸網友論戰

女神淪小三、歌王婚變？　許聖梅爆2026演藝圈2大預言

韓國出境新規「一票被開行李箱檢查」　網驚：之前帶沒事

猴硐貓村恐怕「滅村」　3原因200隻剩30隻

台南女名醫失蹤！　引爆2大家族對決

插畫家蓋彼發「詭異動畫」　脫褲開腿讓粉絲不安

Threads正妹揪夜唱！台中男赴約驚見「屠龍騎士」崩潰

燒光200萬存款「只想找到母親」　吊車大王鼻酸出手了

媽電子廠「老闆1句全被裁員」　林智群嗆：這才是掏空台灣

找知名藝人婚宴演出「前一天突取消」　新人氣炸

0度線來了！　非常接近寒流

更多熱門

相關新聞

陸彩票制度迎30年來最大制度變更 億元人民幣大獎恐將直接消失

陸彩票制度迎30年來最大制度變更 億元人民幣大獎恐將直接消失

大陸彩票制度將迎來近30年來幅度最大的一次調整。中國福利彩票與中國體育彩票主管單位日前同步公告，將自今（2026）年2月起實施新規，核心在於重新設計獎金分配機制。其中，一等獎單期獎金總額設下1億元（人民幣，下同）上限，有專家直言，新制上路後，動輒上億元的頭獎情況恐將不復存在。

台美達成關稅協議　國台辦嗆：掏空台灣產業根基的「賣身契」

台美達成關稅協議　國台辦嗆：掏空台灣產業根基的「賣身契」

川普執政滿周年！　自豪台積電等企業擴大投資、活捉馬杜洛

川普執政滿周年！　自豪台積電等企業擴大投資、活捉馬杜洛

美股開盤「道瓊下挫逾670點」！

美股開盤「道瓊下挫逾670點」！

為什麼「家喪」要喜辦　台灣家底剩些什麼?

為什麼「家喪」要喜辦　台灣家底剩些什麼?

關鍵字：

台美關稅台積電媽媽電子廠裁員中國林智群掏空台灣

讀者迴響

熱門新聞

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

蕾菈離婚4月爆秘戀瘋男晨灰！

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」

斑馬線上多3條白線　交通部早解答用途

「國中小、高中才放寒假」今又開學！學生崩潰了

LINE「22款免費貼圖」限時下載！流浪狗勾、泰吉來了好探吉

蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！

他遇亞馬遜部落　2.1M巨箭射穿胸腹

「我再ven一次」爆紅　引陸網友論戰

女神淪小三、歌王婚變？　許聖梅爆2026演藝圈2大預言

韓國出境新規「一票被開行李箱檢查」　網驚：之前帶沒事

更多

最夯影音

更多
大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學
求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面