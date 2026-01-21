媽電子廠上班「老闆1句全被裁員」　林智群嗆：這才是掏空台灣

▲台積電。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

台美關稅談判底定，對等關稅調降為15%且不疊加，台積電也將擴大在美投資，卻引來「變成美積電」的質疑聲浪。對此，律師林智群表示，25年前媽媽任職電子廠時被「一聲令下裁員」，老闆喊要「西進中國」才能省錢，直言這才是「掏空台灣」，接著痛批部分人喊「台積電去美國設廠是在掏空」根本邏輯錯亂。

律師林智群在臉書表示，在電子廠上班10多年的媽媽，忽然一夕間被資遣，甚至整個廠區都裁掉，老闆解釋要西進大陸，因為中國員工更便宜，這雖然是25年前的事，但想藉此說明「這個才是掏空台灣啦！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

林智群想要表達的是，反觀如今的台積電，不僅沒裁人、還不斷擴廠、持續招募人才，「就算去美國設廠，也是一堆台灣工程師一起過去支援，哪裡有掏空？」

外資持股七成、技術來自美國！為何不能設廠



他進一步解釋，台積電股權有七成是外資持有，一半技術源自美國與荷蘭，客戶也有七成來自美國，「為什麼不能在美國設廠？這本來就是國際布局。」他怒嗆，把台積電賣給紫光、去上海設廠都沒人喊掏空，「台積電去美國投資設廠，就是掏空？這些小藍白的邏輯真奇怪。」

最後，林智群不客氣開酸，台積電去美國設廠，股價從800漲到1700元，股東都沒意見，「你們這些空手的人在靠杯啥小？不爽，就趕快去放空台積電啦，不敢用自己的錢真槍實彈，都是嘴炮！」