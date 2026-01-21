黃國昌嗆上電視辯論　行政院提醒把握最後工作天：期待在國會辯論

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

115年度中央政府總預算持續卡關，行政院長卓榮泰今（21日）下戰帖要和在野黨辯論總預算。民眾黨團總召黃國昌表示，願意比照大選規模由電視台協調辦理、全程直播。對此，行政院回應，國會就是最好的公開平台，呼籲黃委員把握本會期最後7個工作天，儘速將中央政府總預算案付委審查，卓院長非常期待能在國會殿堂與黃委員辯論。

面對總預算持續卡關，卓榮泰今出席「第25屆公共工程金質獎」前受訪說，中央政府的年度總預算不容許被延宕，也不容許被分割、被分裂。他要求，就3兆350億，整年度的中央政府總預算與立法院進行直接辯論，哪一項是國人不需要的？也會就2992億的新增計畫、延續性計劃，加強說明，「直接要求跟國會進行對話，要求辯論，讓人民來做公決，而不是由立法院挑三揀四，阻礙國家進步」。

「卓榮泰好膽麥走！」黃國昌表示，既然卓大院長要求，那就有關於行政院違法編列預算之爭議，民眾黨樂於與卓榮泰在公開的平台上，透過公平的規則，比照大選公開辯論的模式，由各大電視新聞台協調辦理，並全程網路直播。也請行政院立即指派對口進行聯繫，民眾黨將由黨團陳智菡主任負責對接，卓榮泰可千萬別找藉口躲起來

對此，行政院發言人李慧芝今（21）日表示，國會就是最大、最好的公開平台，不但有最公平的制度，還有最透明的直播，呼籲黃委員把握本會期最後7個工作天，儘速將中央政府總預算案付委審查，卓院長非常期待能夠在國會殿堂與黃委員進行辯論。