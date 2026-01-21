民眾黨支持軍購條例條件曝　黃國昌邀賴清德辯論：國人若認賴有理8票支持

▲民眾黨立院黨團總召黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

115年度中央政府總預算持續卡關，行政院長卓榮泰今（21日）向在野陣營下戰帖辯論總預算；面對黃國昌叫陣上電視辯論，行政院回應，國會就是最大、最好的公開平台。對此，黃國昌再接著表示，賴清德有勇氣上場救援卓嗎？更開出條件，表示願意連同軍購特別條例一併與賴公開辯論，「只要多數人民認為賴清德總統講得比我有道理，我以民眾黨主席身分公開承諾黨團八票就支持行政院版軍購特別條例」。

黃國昌說，卓榮泰下午叫囂要求直接辯論，他立即坦率接戰後，不到2小時馬上態度急轉彎，派發言人出來說只願意到國會來，為自己的怯戰找藉口，真是笑死人，「堂堂行政院院長，只剩一張嘴，先叫戰再龜縮，請問這是哪招？」

黃國昌表示，面對這個扶不起的阿斗，賴清德有勇氣上場救援嗎？黃更開出條件，願意連同軍購特別條例，一併與賴清德公開辯論，「只要多數人民認為賴清德總統講得比我有道理，我以台灣民眾黨主席身分公開承諾黨團八票就支持行政院版軍購特別條例」。

黃國昌說，希望賴總統有勇氣出來面對 ，千萬不要像自己任命的行政院阿斗，躲在發言人與綠媒背後。如果連這種勇氣與擔當都沒有，真的會讓全體國人失望怎麼會有如此怯懦、毫無擔當的國家領導人。