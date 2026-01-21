汀士頓雪莉桶×年節餐桌　沉浸4D奶油風味　舉杯迎來團圓時刻

▲汀士頓新春限量禮盒專為台灣市場打造，精選兩款雪莉桶佳釀，12年雪莉桶並內附專屬高腳聞香杯，傳承雪莉桶內贈50ml小酒，完整呈現品酩儀式感。包裝設計以蘇格蘭經典菱格紋為靈感，轉化為緞帶視覺，將風味與祝福一同包裹，成就年節送禮的誠意之選。（圖／業者提供）

消費中心／綜合報導

年節將至，餐桌上的每一道佳餚都承載著情感的溫度，而一款與之相襯的威士忌，更能成為團聚時刻的靈魂。在講究餐酒搭配的年代，擁有飽滿風味與卓越質地的威士忌，早已超越單一飲用情境的界限，成為年節餐桌上不可或缺的美味靈魂。蘇格蘭高地單一麥芽威士忌品牌「汀士頓」（Deanston）今年以嶄新姿態迎接新春，推出專為台灣市場打造的兩款新春限定禮盒「汀士頓傳承雪莉桶新春禮盒」與「汀士頓12年重雪莉桶新春禮盒」，邀請消費者一同品味來自蘇格蘭高地酒廠的手工匠藝，以及「4D奶油般極致體驗」的獨特風味。

▲限定台灣市場量身打造，由首席釀酒團隊放入珍貴西班牙 Oloroso 重雪莉桶陳年(1st filled)除了汀士頓長久以來以經典的柑橘、甜蜂蜜、與石楠花香味聞名。更增添更多層次且飽滿的果香與奶油太妃糖味道，完美交融。

打開一瓶「4D奶油般極致體驗」

不同於一般威士忌的香氣或酒體，汀士頓以其蠟質、醇厚的奶油感酒體，帶來超越三感的「4D奶油體驗」：開瓶即瀰漫太妃糖、烘烤核果與熟成果乾的香氣，入口柔滑綿密、層層綻放，尾韻持久不散。

不論是純飲、加冰或佐以年菜搭配，如紅燒肉、蜜汁火腿等鹹香十足的中式年菜，皆能引出酒體的豐潤平衡與醇厚韻味，也為每一道菜色增添節慶質感。

▲「汀士頓12年重雪莉桶新春禮盒」內含汀士頓12年重雪莉桶700ml 1瓶，以及汀士頓高腳聞香杯 1只。年節送禮質感滿滿，家庭聚會自用品飲也相當合適。

年節風味，專業與市場的雙重肯定

「汀士頓12年重雪莉桶」榮獲金威獎北中南百人盲飲票選前三名肯定，以及TW.WA威士忌大賞專家評鑑銀牌證明其風味表現深受消費者喜愛；而「汀士頓傳承雪莉桶」於TW.WA威士忌大賞中榮獲專家評選銅牌，都是台灣限定的雪莉桶工藝代表作。兩款酒均以西班牙Oloroso雪莉桶熟成，保留濃郁葡萄乾、肉桂、橙皮與太妃糖的細緻風味，忠實呈現來自蘇格蘭高地純粹且自然的釀造哲學。

▲汀士頓1785傳承雪莉桶單一麥芽蘇格蘭威士忌，融合太妃糖、醃漬水果與奶油巧克力香氣，層層堆疊的風味於舌尖綻放。

不只是禮盒，更是一份講究與心意的風味獻禮

今年新春，汀士頓專為台灣市場量身打造兩款雪莉桶限量禮盒，靈感源自蘇格蘭經典的菱格紋元素，轉化為緞帶般的視覺語彙，包裹每一瓶蘊藏風土與匠心的佳釀。是象徵對蘇格蘭傳統的致敬，更是品牌誠意的延伸，將節慶祝福具象化為一份得體而深具質感的年節心意。

無論贈予摯友、作為年夜飯佐餐之選，或是獨自靜品時光，汀士頓威士忌所呈現的「4D奶油般極致體驗」，都讓這份風味與情感交織的禮盒，超越了品飲本身，成為歲末年初最值得細細品味的珍藏時刻。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。